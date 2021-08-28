На рейсі Маріуполь – Львів «Укрзалізниця» запустить новопридбані поїзди

Перші куплені вагони, що оснащені сигналізацією та кнопками виклику провідника, «Укрзалізниця» запустить на рейсі Маріуполь – Львів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі перевізника.

«Укрзалізниця» отримала перші два потяги, які виготовив Крюківський вагонобудівний завод. Наразі їх виставили на столичному вокзалі, аби всі охочі могли їх оглянути, втім вже найближчим часом нові поїзди почнуть курсувати на напрямком Маріуполь – Львів.

Купе у нових потягах обладнали системою сигналізації, кнопками виклику провідника, також тут є по чотири розетки. В одній із вбиралень вагона встановили пеленальні столики.

Реклама партнерів

«У кожному купе встановлені 4 розетки з двома USB-портами. Крім того, у кожному вагоні в одній із вбиралень встановлений стіл для пеленання. У всіх купе та вбиральнях встановлені кнопки виклику провідника. Плюс купе обладнані системою сигналізації: на ніч двері фіксуються кнопкою блокування, і при відкритті дверей відповідний сигнал надходить до купе провідника. У пасажирських купе є невеличкі віконечка – кватирки, які можна відчинити на провітрювання», – йдеться у повідомленні.

Також залізничники додають, що у нових вагонах немає нижніх рундуків, що дозволить пасажирам розміщати великогабаритні валізи. А самі полиці обшили зносостійкими матеріалами, які витримають посилені навантаження.

Зазначимо, цьогоріч на оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» із держбюджету дали 3 млрд грн. За ці кошти Крюківський вагонобудівний завод має виготовити сотню вагонів: 88 купейних та 12 СВ. Значна частка із них має бути розрахована під потреби людей з інвалідністю.

До кінця 2021-го завод має поставити ще 10 нових вагонів, ще 90 – до липня 2022 року. Усі нові потяги збираються запустити на довгі внутрішні маршрути.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.