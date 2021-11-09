Дотримання «тарифного» меморандуму на Львівщині перевірить спеціальна комісія

Депутати Львівської облради створили тимчасову контрольну комісію, яка займеться перевіркою виконання меморандуму щодо незмінних цін на тепло для населення протягом опалювального сезону. «За» проголосували 69 депутатів, передає Львівський портал.

Як відомо, Меморандум між представниками місцевого самоврядування та урядом був підписаний 30 вересня і стосувався укладання бюджетними установами договорів на постачання газу за ціною 16,8.

«Цей процес мав розпочатися давно, а ми маємо підписаних лише 70 угод із передбачених 800. Школи, садочки, лікарні, які мають власні котли на газ, досі не мають угод на постачання блакитного палива за ціною 16,8 грн за куб. Це перш за все управлінська безгосподарність», – пояснив депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Крім цього депутати Львівської облради зауважили, що у 2021 році в бюджеті було передбачено 260 млн грн на компенсації за енергоносії. Вже на 2022 рік, за прогнозами, доведеться виділити більшу суму – понад 450 млн грн.

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Відтак обласні обранці визнали неефективною та неоперативною роботу центральної виконавчої влади та НАК «Нафтогаз України» в рамках тарифного меморандуму, який підписали наприкінці вересня.

Також облрада створила тимчасову контрольну комісію. Вона перевірить виконання меморандуму. До складу комісії увійдуть дев’ять осіб – це представники кожної з фракцій в облраді.

Головою комісії було обрано депутата від фракції «Європейська Солідарність» Григорія Козловського. Також до складу контрольної комісії увійдуть: Тарас Подвірний («За майбутнє») Назарій Сумало («Батьківщина»), Йосиф Ситник («Свобода»), Тарас Чолій («Українська Галицька партія»), Юрій Мазур («Народний Рух України»), Юрій Доскіч («Слуга народу») Захар Миляник («Голос»), Роман Кізима («Самопоміч»).

До 30 листопада 2021 року тимчасова контрольна комісія має подати звіт та висновки голові Львівської облради.

Як писав Львівський портал, наприкінці вересня місцева влада, уряд та «Нафтогаз» підписали меморандум, яким домовились не піднімати тарифи для населення, що через рекордне подорожчання газу мав би вирости удвічі.

Втім теплопостачальні підприємства все-таки отримуватимуть газ за вищою ціною. На покриття різниці, яка виникне через різні тарифи для населення і комунальних підприємств, уряд обіцяє збільшити на 4% надходження до місцевих бюджетів ПДФО. Йдеться щонайменше про 11 млрд грн на всі українські міста.

Тим часом Андрій Садовий вже заявив, що коштів, які отримає Львів додатково, не вистачить на опалювальний сезон 2021/2022.

Детальніше про те, скільки львів’яни платитимуть за опалення і гарячу воду в сезоні 2021/2022, читайте за цим посиланням.

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