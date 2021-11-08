У поліції розповіли деталі смерті заступника директора львівського музею

Заступника директора львівського музею Юрія Сілецького було знайдено мертвим в лісовому масиві поблизу одного з сіл Львівського району. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила речниця нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Тіло Юрія Сілецького виявлено 7 листопада в лісовому масиві неподалік одного з сіл Львівського району. Правоохоронці встановлюють всі обставини смерті.

«Ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом смерті ч. 1 статті 115 ККУ з приміткою з «Самогубство». Правоохоронці проводять експертизу», − прокоментувала Світлана Добровольська.

Нагадаємо, заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького, який зник напередодні на власному авто, знайшли мертвим.

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38-річний Юрій Сілецький у суботу, 6 листопада, близько 13:00 год виїхав зі свого дому у Винниках на сірому автомобілі Renault Megane. Відомо, що він поїхав у напрямку Тернополя, однак додому так і не повернувся.

У неділю, 7 листопада, чоловіка знайшли мертвим.