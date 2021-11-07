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Зниклого заступника директора львівського музею знайшли мертвим

Наталя Дуляба

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Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького, який зник напередодні на власному авто, знайшли мертвим. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця директора Шевченківського гаю Леся Гарасим.

38-річний Юрій Сілецький у суботу, 6 листопада, близько 13:00 год. виїхав зі свого дому у Винниках на сірому автомобілі Renault Meganе. Відомо, що він поїхав у напрямку Тернополя, однак додому так і не повернувся.

У неділю, 7 листопада, чоловіка знайшли мертвим. Що саме з ним сталося, наразі точно не відомо.

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«Юрко Сілецький пішов у засвіти. На жаль. Деталей наразі немає. І чи треба… Просто помолімося за упокій його душі. Спочивай з Богом, Юрку!», − написала Леся Гарасим.

Про чин похорону родина повідомить згодом.

Правоохоронці поки теж не кажуть про причини смерті Юрія Сілецького чи інші деталі його зникнення. Всю інформацію обіцяють надати згодом.

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