Поліція оголосила в розшук зниклого на авто мешканця Винників

Правоохоронці розшукують 38-річного Юрія Сілецького, який зник на автомобілі більше доби назад і досі не повернувся додому. Про це у Facebook повідомив координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич.

Львівське райуправління поліції №1 оголосило в розшук 38-річного Юрія Сілецького, мешканця Винників, який у суботу, 6 листопада, близько 13:00 год. виїхав із дому на сірому автомобілі Renault Meganе і досі не повернувся.

Відомо, що зниклий безвісти чоловік їхав у напрямку Тернополя. Номерний знак його авто – ВС 9288 КР.

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Особливі прикмети Юрія Сілецького: середнього зросту, міцної тілобудови, має бороду, на маківці – чуб. Був одягнений у темно-сині джинси, чорну куртку і темні кросівки.

До пошуків уже долучилися волонтери. Усіх, хто володіє буль-якою інформацією про місцезнаходження Юрія Сілецького, просять повідомляти за номерами 102 або 063-079-48-83. Також доступний волонтерський чат пошуку у Viber і безкоштовна гаряча лінія: 0-800-310-911.

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