У Львові відсторонили від роботи три сотні невакцинованих освітян

Із 16 тисяч працівників сфери освіти Львова від роботи відсторонили 2%, тобто близько 320 освітян. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

З 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи працівників, які підлягають обов’язковій covid-вакцинації. Мова йде про освітян та чиновників.

У міськраді заявили, що у Львові щеплення від коронавірусу отримали вже 96% працівників сфери освіти. З 16 тисяч освітян від роботи відсторонили 2%, тобто близько 320 людей. Це переважно технічний та обслуговуючий персонал. Ще 2% – зараз перебувають на лікарняному, або у відпустці.

Повернутись відсторонені від роботи працівники зможуть у випадку отримання принаймні однією дози вакцини. Не відстороняють від роботи працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок.

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Окрім того, особи, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, представники яких підлягатимуть обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. У цей список хочуть працівників комунальних підприємств й установ, соціальної сфери, а також водіїв громадського транспорту.

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