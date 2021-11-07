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Антонов скасував заборони Мінкульту на будівництво готелю у центрі Львова

Наталя Дуляба

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Львівський окружний адміністративний суд скасував приписи Міністерства культури про зупинення будівництва готелю на площі Адама Міцкевича, 9, що в центрі Львова. Його зводить бізнесмен, власник мережі автозаправок «ОККО» Віталій Антонов. Про це пишуть Наші гроші.Львів, посилаючись на судове рішення.

Останній припис про зупинення будівництва готелю винесли на початку січня 2021 року. Свою вимогу Міністерство культури та інформаційної політики обґрунтувало тим, що не давало жодних погоджень та дозволів на цю забудову.

Однак вже в лютому цього року суддя Львівського окружного адміністративного суду Назар Костецький зупинив заборону Мінкульту. Це дозволило генеральному підрядникові ТОВ «Будівельна компанія «Прогрестехбуд» продовжити будівництво готелю. І вже сьогодні, на момент остаточного рішення суду, тут звели сім поверхів.

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Суддя Уляна Братичак визнала протиправним та скасувала припис Міністерства культури з таких причин. Насамперед у Львові фактично не встановлені межі історичного ареалу. Їх погодив виконавчий комітет міської ради, але за правилами це мав би зробити сам Мінкульт. Тому немає доказів, що земельна ділянка на площі Адама Міцкевича, 9 розташована в історичній частині міста.

Окрім того, міністерство порушило порядок самого огляду ділянки на площі Адама Міцкевича, 9. Наприклад, не видало спеціального розпорядчого документу та перевіряло будівництво без повідомлення замовникові та генпідрядникові.

Як писав Львівський портал, містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю на площі Міцкевича, 9 ТОВ «Центр розвитку нерухомості» отримало в лютому 2020 року. Тоді виконавчий комітет Львівської міської ради проголосував «за», проігнорувавши містобудівні порушення та зауваження Спілки архітекторів.

Компанія «Центр розвитку нерухомості» входить до групи фірм «Універсальна інвестиційна група» бізнесмена Віталія Антонова. Найбільш відомою серед них є ПАТ «Концерн Галнафтогаз» − мережа автозаправок «ОККО».

Висота майбутнього готелю сягатиме 25 метрів. Після погодження будівництва забудовник провів закритий архітектурний конкурс, де перемогла польська архітектурна студія Kuryłowicz & Associates.

Раніше на площі Міцкевича, 9 була кам’яниця. Її знесли в 1997 році, а вже через рік почали говорити про забудову цієї ділянки. Остаточно право власності на неї 2005 року отримала компанія «Центр розвитку нерухомості». Проєкт майбутньої будівлі постійно змінювався, і лише після третього погодження минулого року фірма розпочала будівництво.

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Фото: Наші гроші.Львів

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