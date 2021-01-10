Польська архітектурна студія проєктуватиме 25-метровий готель на площі Міцкевича

На площі Міцкевича, 9, що самому центрі Львова, збудують 25-метровий готель, проєктуванням якого займеться польська архітектурна студія Kuryłowicz & Associates. Про це 10 січня повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Він зазначив, що замовники будівництва провели закритий архітектурний конкурс серед архітектурних студій, що працюють з крупними міжнародними готельними операторами. Відтак перемогла провідна в Польщі архітектурна студія Kuryłowicz & Associates, що має офіси у Варшаві та Вроцлаві. Саме ця студія проєктуватиме 25-метровий готель на площі Міцкевича.

«Багато хто з львівських архітекторів не раз поширював в останні роки тактовний приклад сучасної архітектури готелю Hilton на Targ Rybny у Гданську, де нові фасади відтворюють історичну парцеляцію. Саме ці архітектори і запроектували об’єкт, про який йде мова. Звичайно, до процесу залучено місцевих спеціалістів з дійсними сертифікатами», – повідомив Антон Коломєйцев.

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Ілюстрація проєкту студії Kuryłowicz & Associates у Гданську

Головний архітектор Львова зазначив, що архітектори Kuryłowicz & Associates представлять проєкт готелю громаді міста. Також він уточнив, що рішення виконавчого комітету ЛМР передбачає необхідність погодження фасадів виконавчими органами, що, за словами замовників, також буде зроблено до того як почнеться будівництво основної частини будівлі.

«Якщо невдовзі карантинні обмеження будуть послаблені і навесні можна буде влаштувати приїзд польських колег, це представлення буде зроблено максимально публічно та офлайн. В іншому випадку, буде обрано альтернативний формат. Одне можна сказати: щілину, що розсікала об’єм по діагоналі в одному з попередніх ескізів, реалізовано не буде, адже архітектори дослухались до рекомендацій з боку пам’яткоохоронців», – розповів посадовець.

За його словами, зараз на пл. Міцкевича ведуться роботи з укріплення котловану. Окрім того проводиться консервація залишків історичного муру, згідно з розробленим проєктом консервації під наглядом Дірка Брюггеман-Булгакова.

«Проект передбачає наявність підземного паркінгу і саме його будуватимуть в першу чергу. Я сподіваюсь, що на темі будівництва готелю не будуть спекулювати. Відтворювати будівлю, якої більше немає, вважаю нонсенсом і продукуванням фальші», – додав Антон Коломєйцев.

Як повідомляв Львівський портал, торік у лютому виконавчий комітет Львівської міськради видав ТзОВ «Центр розвитку нерухомості» нові містобудівні умови та обмеження на будівництво готелю на площі Міцкевича, 9

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Зазначимо, що перші містобудівні умови на цей об’єкт виконком видав компанії наприкінці 2018 року. Тоді висоту майбутнього готелю встановили на рівні 22,4 м. Натомість минулого року мерія дозволила збільшити висоту до 25 м, що, за приблизними підрахунками Львівського порталу, відповідає 7-8 поверхам.

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