У львівській Ратуші запрацював пункт вакцинації

У суботу, 6 листопада, у Львові запрацював ще один пункт covid-вакцинації – у будівлі Ратуші на площі Ринок. За перші дві години роботи тут щеплення зробили 60 людям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Пункт вакцинації проти коронавірусу відкрили у приміщенні ЦНАПу у Ратуші (перший поверх, вхід справа). Щеплення тут можна зробити протягом вихідних. На вибір є три вакцини: Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Графік роботи – з 10:00 до 18:00 год. (з 14:00 до 15:00 год. – перерва на перезмінку).

Аби вакцинуватись у Ратуші, можна попередньо записатись у Helsi або ж просто приходити на місце і займати живу чергу. Зі собою необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

За перші дві години роботи пункту на площі Ринок провакцинувались 60 людей.

«Ми створили центр вакцинації також в стінах Ратуші, бо це є центр міста. І ми розуміємо, що у вихідні в центрі гуляє достатньо людей, тому це є додаткова мотивація прийти й отримати щеплення… А друга причина – щоб розвантажити інші центри масової вакцинації, щоб там не було скупчень людей», – розповів в.о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Євген Бойко.

Додамо, що ще один пункт covid-вакцинації відкрили у Шевченківській райадміністрації, що на вул. Липинського, 11 (перший поверх). Щеплення тут можна зробити вже цими вихідними, 6-7 листопада.

Із графіком роботи центрів вакцинації на території Львова та області на 1-7 листопада можна ознайомитись за цим посиланням.

Нагадаємо, повний курс covid-вакцинації на Львівщині наразі пройшли майже 475 тисяч людей, ще понад 738 тисяч мешканців зробили поки одне щеплення. Щодо Львова, то тут провакцинувались майже 40% дорослого населення, одне щеплення мають 58% мешканців.

Лікарі лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

Додамо, що нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР