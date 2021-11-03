На вихідних у Ратуші запрацює пункт covid-вакцинації

Цими вихідними, 6 та 7 листопада, у приміщенні Центру надання адміністративних послуг Львівської міської ради (пл. Ринок, 1, вхід праворуч) працюватиме ще один тимчасовий пункт вакцинації від коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Пункт вакцинації працюватиме за стандартним графіком – із 10:00 до 18:30 год (перерва із 14:00 до 15:00 год. на перезмінку). Там забезпечать всі необхідні умови для роботи медичних працівників.

Аби вакцинуватись, можна попередньо записуватись у системі Helsi, або ж просто приходити без запису, та мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Як записатися на вакцинацію

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Covid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу.

Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут. Графік центрів масової вакцинації у Львові та області можна переглянути за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

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