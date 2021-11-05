У Львові через недотримання карантину 4 закладам дали попередження

Моніторингові групи продовжують перевіряти заклади харчування, магазини та інші суб’єкти на дотримання карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Враховуючи звернення Держпродспоживслужби, міська комісія з питань ТЕБ і НС дала попередження 4 закладам: кафе «Арома кава» (пл. І. Підкови, 1), магазину «Баба яга» (вул. Князя Романа, 12/14), салону краси «Stiven Chen» (вул. Маланюка, 4), піцерії «Чінзано» (вул. І. Франка, 89).

У ЛМР кажуть, що у випадку недотримання карантинних вимог, у встановленому порядку будуть вживати заходів про призупинення їх діяльності.

Водночас, дозволено господарську діяльність таких закладів, які виправили порушення:

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ресторану «Де Люкс» (вул. Володимира Великого,

магазину «23/7» (вул. Виговського, 47а),

магазину «Продукти» (вул. Величковського, 8),

магазину «Все від 1 гривні» (вул. Чернівецька, 11-13),

закладу громадського харчування «Паста кафе» (вул. Героїв УПА, 73),

закладу громадського харчування «Шаурма» (вул. Зернова, 1),

магазину «Здорова вода» (вул. Сихівська, 19),

кафе «Будзіні» (вул. Дорошенка, 8),

закладу громадського харчування «ФАРШ» (вул. Джерельна, 39).

Як повідомляв Львівський портал, Державна комісія ТЕБ і НС віднесла Львівську область у «червону» зону поширення коронавірусу. Нові обмеження почали діяти з 30 жовтня.

Нещодавно у Львові через недотримання карантину закрили 2 магазини, ще 11 – попередили.

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