ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові через недотримання карантину 4 закладам дали попередження

Аліса Белей

|

Моніторингові групи продовжують перевіряти заклади харчування, магазини та інші суб’єкти на дотримання карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Враховуючи звернення Держпродспоживслужби, міська комісія з питань ТЕБ і НС дала попередження 4 закладам: кафе «Арома кава» (пл. І. Підкови, 1), магазину «Баба яга» (вул. Князя Романа, 12/14), салону краси «Stiven Chen» (вул. Маланюка, 4), піцерії «Чінзано» (вул. І. Франка, 89).

У ЛМР кажуть, що у випадку недотримання карантинних вимог, у встановленому порядку будуть вживати заходів про призупинення їх діяльності.

Водночас, дозволено господарську діяльність таких закладів, які виправили порушення:

Реклама партнерів
  • ресторану «Де Люкс» (вул. Володимира Великого,
  • магазину «23/7» (вул. Виговського, 47а),
  • магазину «Продукти» (вул. Величковського, 8),
  • магазину «Все від 1 гривні» (вул. Чернівецька, 11-13),
  • закладу громадського харчування «Паста кафе» (вул. Героїв УПА, 73),
  • закладу громадського харчування «Шаурма» (вул. Зернова, 1),
  • магазину «Здорова вода» (вул. Сихівська, 19),
  • кафе «Будзіні» (вул. Дорошенка, 8),
  • закладу громадського харчування «ФАРШ» (вул. Джерельна, 39).

Як повідомляв Львівський портал, Державна комісія ТЕБ і НС віднесла Львівську область у «червону» зону поширення коронавірусу. Нові обмеження почали діяти з 30 жовтня.

Нещодавно у Львові через недотримання карантину закрили 2 магазини, ще 11 – попередили.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині
Назарій БОЙЧУК
Росія активізує деструктивний вплив на Галичині

Суть кремлівської пропаганди – це пошук протиріч в суспільстві, використання будь-яких інформаційних приводів, або створ...

Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями
Анастасія ПИЖ
Ти зірка, коли допомагаєш дітям! «АТБ» об’єднує мільйони українців задля порятунку малят з онкозахворюваннями

В Україні на початку листопада стартував другий сезон безпрецедентної за масштабом і соціальною значущостю акції  «Мене ...

У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка ...

Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів