У Львові через недотримання карантину 4 закладам дали попередження

Моніторингові групи продовжують перевіряти заклади харчування, магазини та інші суб’єкти на дотримання карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
Враховуючи звернення Держпродспоживслужби, міська комісія з питань ТЕБ і НС дала попередження 4 закладам: кафе «Арома кава» (пл. І. Підкови, 1), магазину «Баба яга» (вул. Князя Романа, 12/14), салону краси «Stiven Chen» (вул. Маланюка, 4), піцерії «Чінзано» (вул. І. Франка, 89).
У ЛМР кажуть, що у випадку недотримання карантинних вимог, у встановленому порядку будуть вживати заходів про призупинення їх діяльності.
Водночас, дозволено господарську діяльність таких закладів, які виправили порушення:
- ресторану «Де Люкс» (вул. Володимира Великого,
- магазину «23/7» (вул. Виговського, 47а),
- магазину «Продукти» (вул. Величковського, 8),
- магазину «Все від 1 гривні» (вул. Чернівецька, 11-13),
- закладу громадського харчування «Паста кафе» (вул. Героїв УПА, 73),
- закладу громадського харчування «Шаурма» (вул. Зернова, 1),
- магазину «Здорова вода» (вул. Сихівська, 19),
- кафе «Будзіні» (вул. Дорошенка, 8),
- закладу громадського харчування «ФАРШ» (вул. Джерельна, 39).
Як повідомляв Львівський портал, Державна комісія ТЕБ і НС віднесла Львівську область у «червону» зону поширення коронавірусу. Нові обмеження почали діяти з 30 жовтня.
Нещодавно у Львові через недотримання карантину закрили 2 магазини, ще 11 – попередили.
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Аліса Белей