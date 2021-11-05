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На три дні закривають частину вулиці Левицького у Львові

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 5 листопада, через ремонтні роботи на три дні закривають частину вулиці Левицького у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Завтра на замовлення Личаківської РА проводитимуть будівельні роботи від будинку № 67 до вул. Тершаковців у Львові.

Відтак з 08.00 год. 5 листопада і до 23.00 год. 7 листопада буде перекрито рух транспорту на вул. К. Левицького – на ділянці від вул. Дніпровської до вул. Тершаковців.

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