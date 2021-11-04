Скільки медзакладам Львівщини платять за вакцинацію проти COVID-19

У Львівської області щеплення від коронавірусу можна отримати у 88 медичних закладах. Від початку вакцинальної кампанії Національна служба здоров’я виплатила цим медустановам 24,7 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в НСЗУ.

Наразі у Львівській області 88 медичних закладів мають угоди з НСЗУ на проведення вакцинації проти COVID-19. У цих закладах пацієнт може отримати свою безоплатну дозу вакцини. Послуги з вакцинації також безоплатні для пацієнта. Усього з початку вакцинальної кампанії від коронавірусу Національна служба здоров’я виплатила понад 24,7 млн грн закладам Львівщини за проведення щеплення.

Жителям Львова доступні послуги і мобільних бригад з вакцинації — щеплення маломобільних громадян та колективів від 50 людей. Вони отримують оплату за фактичну кількість провакцинованих осіб: 25 грн – за першу дозу введеної вакцини і 60 грн – за другу. Інформацію про вакцинацію медики вносять до електронної системи охорони здоров’я і тільки на підставі цієї

інформації НСЗУ платить закладам.

Також у НСЗУ наголосили, що відсутність декларації з сімейним лікарем не є підставою для того, щоб людині відмовили у вакцинації від COVID-19.

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Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу.

Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут. Графік центрів масової вакцинації у Львові та області можна переглянути за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

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