На Львівщині вакцинували ще 20 тисяч людей

На Львівщині впродовж 3 листопада щеплення від коронавірусу отримали 20 838 осіб. З них 15 тисяч – першу дозу вакцини, а 5567 – другу, тобто є повністю вакцинованими. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Кількість щеплень у районах:

м. Львів – 7727

Львівський – 3577

Яворівський – 1414

Червоноградський – 1357

Стрийський – 2331

Самбірський – 1658

Золочівський – 1137

Дрогобицький – 1137

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 500.

Загалом на Львівщині станом на 4 листопада проведено 1 174 182 щеплення (з них – 463 048 другою дозою).

Мешканців області вакцинували такими препаратами: «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 147 747, «Coronavac» – 309 651, «Pfizer» – 527 1958, «Moderna» – 150 423.

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Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу.

Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.

Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут. Графік центрів масової вакцинації у Львові та області можна переглянути за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.

Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.

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