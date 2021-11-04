На Львівщині вакцинували ще 20 тисяч людей

На Львівщині впродовж 3 листопада щеплення від коронавірусу отримали 20 838 осіб. З них 15 тисяч – першу дозу вакцини, а 5567 – другу, тобто є повністю вакцинованими. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.
Кількість щеплень у районах:
- м. Львів – 7727
- Львівський – 3577
- Яворівський – 1414
- Червоноградський – 1357
- Стрийський – 2331
- Самбірський – 1658
- Золочівський – 1137
- Дрогобицький – 1137
- Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я – всі у Львові) – 500.
Загалом на Львівщині станом на 4 листопада проведено 1 174 182 щеплення (з них – 463 048 другою дозою).
Мешканців області вакцинували такими препаратами: «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 147 747, «Coronavac» – 309 651, «Pfizer» – 527 1958, «Moderna» – 150 423.
Як записатися на вакцинацію
Covid-щеплення роблять безкоштовно у всіх пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також запис відбувається за номером медзакладу.
Для того, аби вам зробили щеплення, необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу.
Перелік стаціонарних пунктів вакцинації у Львові, які працюють у поліклініках і лікарнях, їхні адреси та контактні телефони, а також графік роботи дивіться тут. Графік центрів масової вакцинації у Львові та області можна переглянути за цим посиланням.
Нещодавно МОЗ затвердило і оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень щодо вакцинації проти коронавірусу. Всі деталі можна знайти тут.
Зазначимо, лікарі наголошують: вакциновані від коронавірусу хворіють легше. Під час цієї хвилі Covid-19 понад 90% пацієнтів у лікарнях не мали щеплення. Саме воно дозволить вберегтись від важкої форми хвороби.
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Ольга Денисяка