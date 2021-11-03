ЗНО-2022: дати реєстрації та проведення

Міністерство освіти і науки визначило дати проведення цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. Про це Львівському порталу повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 1 березня 2022 року.

Далі до 29 квітня 2022 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія ЗНО-2022 пройде за таким графіком:

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фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова і література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, реєстрація на пробне ЗНО-2022 розпочнеться 5 січня та триватиме до 22 січня 2022 року.

Додамо, у 2022 році учні 11 класу повинні скласти ДПА у формі ЗНО з української мови, математики, історії України або іноземної мови та ще з одного предмету на вибір.

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