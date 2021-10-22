Пробне ЗНО-2022: дата та реєстрація

В Українському центрі оцінювання якості освіти оприлюднили дати проведення пробного ЗНО у 2022 році. Реєстрація на ПЗНО розпочнеться 5 січня та триватиме впродовж двох тижнів – до 22 січня 2022 року. Про це пише Освіта.UA.

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 триватиме з 5 до 22 січня 2022 року. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета. Участь у тестуванні є платною.

Під час першої сесії, 19 березня 2022 року, учасники тестування матимуть можливість скласти пробний тест з української мови або української мови і літератури.

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У ході другої сесії, 26 березня 2022 року, випускники зможуть спробувати власні сили та пройти пробне тестування з одного предмета на вибір – історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької або французької).

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках.

Так, 25 березня буде оприлюднено результати з української мови, української мови та літератури, а 1 квітня з усіх інших навчальних предметів.

Додамо, участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні надає можливість майбутнім вступникам ознайомитись з процедурою проведення та відчути атмосферу «реального» тестування.

Тестові завдання ПЗНО є аналогічними з тими, що використовуються під час зовнішнього оцінювання.

Нагадаємо, у 2021 році випускники шкіл зі Львівщини найкраще склали ЗНО в Україні. Відповідний рейтинг склав інформаційний освітній ресурс Освіта.ua.