Замінування львівських ТРЦ виявилось фейком

У вівторок, 2 листопада, анонім сповістив про замінування чотирьох торговельних центрів у Львові. На місцях жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Анонімне повідомлення у поліцію надійшло о 12:30 год. Невідомий сповістив про закладення вибухівки відразу на чотирьох об’єктах у Львові: в торгово-виробничому комплексі «Південний», торгово-розважальному центрі King Kross Leopolis та в торгових центрах «Інтерсіті», що на проспектах Чорновола та Червоної Калини.

За вказаними адресами виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших спецслужб. Загалом із усіх торговельних центрів евакуювали близько 1500 людей.

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Замінування виявилось фейком, адже жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці так і не виявили ні в самих будівлях, ні на прилеглих територіях.

Зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження, поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні посилили відповідальність за фейкові замінування. Якщо раніше за такий вчинок законодавство передбачало від 2 до 6 років ув’язнення, то тепер – від 4 до 8.

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