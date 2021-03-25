Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за псевдозамінування

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про мінування. Про це повідомили в Офісі президента України, передає Львівський портал.

Закон вносить зміни до статті 259 Кримінального кодексу і передбачає суворіший термін ув’язнення для осіб, які роблять брехливі повідомлення про мінування будівель.

Раніше за такий проступок, якщо він вчинений вперше і без тяжких наслідків, передбачалося від 2 до 6 років ув’язнення, тепер – від 4 до 8.

Таке покарання можна отримати, якщо метою брехливого повідомлення були критично важливі об’єкти інфраструктури, об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я або освіти.

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Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

«Цей документ має на меті суттєво зменшити кількість завідомо неправдивих повідомлень про мінування об’єктів і забезпечити економію матеріальних та інших ресурсів органів державної влади, залучених для перевірки неправдивої інформації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2019 році Нацполіція порушила майже 2 тисячі кримінальних справ щодо цього, що вдвічі більше, ніж у 2018 році. А за перші три місяці 2020 року (січень-березень) правоохоронці розпочали 213 кримінальних справ щодо псевдомінувань.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні хочуть посилити відповідальність за фейкові замінування і конфісковувати ще й майно у зловмисників.

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