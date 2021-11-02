У трьох ТРЦ Львова шукають вибухівку

У вівторок, 2 листопада, анонім повідомив про замінування трьох торговельних центрах у Львові. На місці події вже працюють правоохоронці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Близько 12:30 год. до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування відразу трьох торговельних центрів у Львові – торгово-виробничого комплексу «Південний», торгово-розважального центру «Кінг Крос Леополіс» та торгового центру «Інтерсіті» на вулиці Чорновола.

На місці події вже працюють поліцейські, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, а також патрульні поліцейські.

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Зокрема, у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс» вже евакуювали 250 відвідувачів та 450 працівників, у ТВК «Південний» – близько 370 відвідувачів та 430 працівників.

Правоохоронці обстежують приміщення усіх трьох центрів та прилеглі території. Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав повідомлення про замінування.

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Фото: поліція