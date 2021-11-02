ОСТАННІ НОВИНИ

У трьох ТРЦ Львова шукають вибухівку

Вероніка Рой

|

У вівторок, 2 листопада, анонім повідомив про замінування трьох торговельних центрах у Львові. На місці події вже працюють правоохоронці. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Близько 12:30 год. до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування відразу трьох торговельних центрів у Львові – торгово-виробничого комплексу «Південний», торгово-розважального центру «Кінг Крос Леополіс» та торгового центру «Інтерсіті» на вулиці Чорновола.

На місці події вже працюють поліцейські, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, а також патрульні поліцейські.

Реклама партнерів

Зокрема, у ТРЦ «Кінг Крос Леополіс» вже евакуювали 250 відвідувачів та 450 працівників, у ТВК «Південний» – близько 370 відвідувачів та 430 працівників.

Правоохоронці обстежують приміщення усіх трьох центрів та прилеглі території. Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який надав повідомлення про замінування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
У Європу за 155 гривень. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» переходить на зимовий розклад виконання рейсів. Згідно з оновленою програмою польотів, яка ...

Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів