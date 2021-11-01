На Львівщині протягом тижня зробили рекордну кількість Covid-щеплень

З 25 по 31 жовтня на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали понад 120 тисяч осіб. Наразі це найбільший показник вакцинації в області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Загалом на Львівщині вже провели 1 113 103 щеплення від Covid. Повність провакцинованими в області, тобто отримали дві дози, є 447 921 людина.

Найбільше щеплень зробили вакциною Pfizer (491 982). Далі йдуть Coronavac (287 914), Modernan (150 423), Astra Zeneca (144 471) та Covieshield (38 403).

Протягом минулого тижня, з 25 по 31 жовтня, на Львівщині зробили 120 635 щеплень. У ЛОДА кажуть, що це є найвищим показником вакцинації в області.

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Як відомо, кількість охочих зробити щеплення проти коронавірусу зросла після посилення карантину у Львові та області. Адже відтепер для відвідування закладів необхідний Covid-сертифікат із обома дозами вакцини.

У Львові навіть виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

Відтак керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко закликає мешканців області дотримуватися карантину у чергах на вакцинацію.

«Звертаюсь до усіх, хто відвідує центри масової вакцинації! Не підходьте до людей ближче, ніж 1,5 метра. Ви прийшли за здоров’ям, а не щоб інфікуватись в черзі. Перевірки пунктів не можуть тривати постійно. Дослухайтесь до рекомендацій: маска, соціальна дистанція, гігієна рук, вакцинація!» – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило перелік медичних протипоказань та для вакцинації від COVID-19. Про те, кому не можна роботи щеплення проти коронавірусу читайте тут.

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Фото: Наталія Іванченко