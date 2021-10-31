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В Україні – 17430 нових випадків Covid

Андрій Котенський

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Станом на ранок неділі, 31 жовтня, в Україні підтверджено 2 922 302 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 17430 нових хворих, ще 336 людей померло, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 30 жовтня в Україні провели понад 97 тисяч тестувань, які виявили 17430 нових випадків Covid, натомість одужало 5269 людей. Серед нових хворих – 1 108 дітей та 178 медпрацівників.

Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 663 осіб, а 336 людей померло від наслідків захворювання на коронавірус.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1934), Одеській (1525),  Сумській (1176) , Житомирські1 (1166) і Дніпропетровській областях (1141).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 433 випадки;
  • Вінницька область – 363 випадки;
  • Волинська область – 317 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1141 випадок;
  • Донецька область – 436 випадків;
  • Житомирська область – 1166 випадки;
  • Закарпатська область – 181 випадок;
  • Запорізька область – 657 випадків;
  • Івано-Франківська область – 582 випадки;
  • Київська область – 578 випадків;
  • Кіровоградська область – 177 випадків;
  • Луганська область – 204 випадки;
  • Львівська область – 1040 випадків;
  • Миколаївська область – 939 випадків;
  • Одеська область – 15213 випадок;
  • Полтавська область – 364 випадки;
  • Рівненська область – 412 випадків;
  • Сумська область – 1176 випадків;
  • Тернопільська область – 480 випадків;
  • Харківська область – 1455 випадків;
  • Херсонська область – 1934 випадки;
  • Хмельницька область – 958 випадків;
  • Черкаська область – 275 випадок;
  • Чернівецька область – 487 випадків;
  • Чернігівська область – 681 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ також зазначають, що впродовж суботи, 30 жовтня, здійснено всього 177 765 щеплень від коронавірусу.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

За рівнем вакцинації Україна посідає одне з останніх місць у Європі та перебуває у лідерах за кількістю смертей від коронавірусу.

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