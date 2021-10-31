В Україні – 17430 нових випадків Covid

Станом на ранок неділі, 31 жовтня, в Україні підтверджено 2 922 302 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 17430 нових хворих, ще 336 людей померло, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 30 жовтня в Україні провели понад 97 тисяч тестувань, які виявили 17430 нових випадків Covid, натомість одужало 5269 людей. Серед нових хворих – 1 108 дітей та 178 медпрацівників.
Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 663 осіб, а 336 людей померло від наслідків захворювання на коронавірус.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1934), Одеській (1525), Сумській (1176) , Житомирські1 (1166) і Дніпропетровській областях (1141).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 433 випадки;
- Вінницька область – 363 випадки;
- Волинська область – 317 випадків;
- Дніпропетровська область – 1141 випадок;
- Донецька область – 436 випадків;
- Житомирська область – 1166 випадки;
- Закарпатська область – 181 випадок;
- Запорізька область – 657 випадків;
- Івано-Франківська область – 582 випадки;
- Київська область – 578 випадків;
- Кіровоградська область – 177 випадків;
- Луганська область – 204 випадки;
- Львівська область – 1040 випадків;
- Миколаївська область – 939 випадків;
- Одеська область – 15213 випадок;
- Полтавська область – 364 випадки;
- Рівненська область – 412 випадків;
- Сумська область – 1176 випадків;
- Тернопільська область – 480 випадків;
- Харківська область – 1455 випадків;
- Херсонська область – 1934 випадки;
- Хмельницька область – 958 випадків;
- Черкаська область – 275 випадок;
- Чернівецька область – 487 випадків;
- Чернігівська область – 681 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ також зазначають, що впродовж суботи, 30 жовтня, здійснено всього 177 765 щеплень від коронавірусу.
Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
За рівнем вакцинації Україна посідає одне з останніх місць у Європі та перебуває у лідерах за кількістю смертей від коронавірусу.
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Андрій Котенський