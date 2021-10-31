ОСТАННІ НОВИНИ

На Самбірщині мало не вчаділи троє людей

Андрій Котенський

|

У селі Ралівка, що на Самбірщині, у приватному будинку вчаділо троє людей. Серед госпітолізованих 14-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Отруєння чадним газом сталось сьогодні близько 02.00 ночі у селі Ралівка на вулиці Бічній. Потерпілих госпіталізовано до Самбірської центральної лікарні.

Будинок обладнаний пічним опаленням.  Обставини події встановлюються.

Реклама партнерів

Нагадаємо, протягом 2020 року від чадного газу постраждали 112 жителів Львівщини, ще троє осіб загинули.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал раніше писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут. 

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину
Галина ЛЕВЧЕНКО
Кримський татарин Яшар Фазилов навчає львів‘ян французької і мріє про повернення на батьківщину

Яшар Фазилов, кримчанин із Сімферополя, мешкає у Львові уже восьмий рік. Він легко адаптувався в україномовному середови...

Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації
Анастасія ПИЖ
Співробітники мережі «АТБ» одержать спеціальні значки про проходження вакцинації

Мережа національного масштабу магазинів-дискаунтерів «АТБ» забезпечує своїм відвідувачам максимальну безпеку в період па...

Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань
Ольга ДЕНИСЯКА
Кому не можна робити covid-щеплення. Перелік протипоказань

Міністерство охорони здоров’я затвердило та оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від...

Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?
Ольга ДЕНИСЯКА
Львівщина – в «червоній» зоні. Що зміниться?

З суботи, 30 жовтня, Львів та область переходить до найсуворішої «червоної» зони поширення коронавірусу. Львівський порт...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів