На Самбірщині мало не вчаділи троє людей

У селі Ралівка, що на Самбірщині, у приватному будинку вчаділо троє людей. Серед госпітолізованих 14-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

Отруєння чадним газом сталось сьогодні близько 02.00 ночі у селі Ралівка на вулиці Бічній. Потерпілих госпіталізовано до Самбірської центральної лікарні.

Будинок обладнаний пічним опаленням. Обставини події встановлюються.

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Нагадаємо, протягом 2020 року від чадного газу постраждали 112 жителів Львівщини, ще троє осіб загинули.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал раніше писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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