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Головний медик Львівщини розповів, кого частіше вражає осіння хвиля Covid

Вероніка Рой

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Під час осінньої хвилі коронавірус став частіше вражати вагітних жінок, дітей та людей віком від 30 років. У цих категорій населення все частіше спостерігає ускладнення від Covid, хоча під час попередньої хвилі такі випадки були поодинокі. Про це у п’ятницю, 29 жовтня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає Львівський портал.

«Якщо характеризувати цю хвилю коронавірусу, можна її охарактеризувати трьома факторами, які відрізняють її від попередньої. Зауважу, що ці фактори є доволі тривожними», – каже посадовець.

За його словами, зараз коронавірус часто вражає категорію осіб віком 30-39 років.

«Такого не було під час попередньої хвилі. Це молоді люди без супутніх патологій. Зараз вікова категорія займає друге місце після населення віком 60-69 років», – головний медик Львівщини.

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Інший тривожний фактор, який називає Орест Чемерис, це вагітні жінки, які лікують важкі ускладнення після коронавірусної інфекції.

«У нас зараз в стаціонарах знаходиться 30 вагітних жінок. Знову ж таки, якщо порівнювати з попередньою хвилею, це були поодинокі випадки. Як правило, вагітні переносили Covid набагато легше», – стверджує Орест Чемерис.

Також під час осінньої хвилі коронавірус значно частіше почав вражати дітей.

«Діти бувають у стані середньої важкості. Зараз у нас понад 40 дітей. Деякі пацієнти є кисневозалежними та потребують системного лікування», – додав посадовець.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

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