Демонтовану радянську зірку з Марсового поля передали у музей

Демонтований радянський орден «Вітчизняна війна» – величезну зірку зі серпом і молотом із Марсового поля, що біля Личаківського кладовища перевезли в музей «Територія терору». Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

Радянську зірку на Марсовому полі демонтували 25 жовтня. Наступного дня її перевезли у музей «Територія терору».

«27 жовтня у колекцію Музею надійшов новий експонат – барельєф ордена Вітчизняної війни, «зірка» з так званого «Марсового поля», – йдеться у повідомленні музею.

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Зазначимо, про те, що з Марсового поля слід прибрати радянський орден «Вітчизняна війна», у мерії заговорили цьогоріч у липні. На цю ініціативу відразу відреагувало МЗС Росії, надіславши ноту протесту. І на початку вересня виконком врешті погодив демонтаж зірки із Масового поля.

Довідково: «Марсове поле» – військовий меморіал у Львові, що розташований відразу впритул до Личаківського цвинтаря з боку вулиці Мечникова.

Раніше це була частина австрійського військового цвинтаря полеглих у I Світовій світовій війні. У 1946-1947 роках радянська влада знищила цей цвинтар, попередньо ексгумувавши тіла, а натомість створила нове кладовище радянських солдатів, в тому числі і з військ НКВС, що загинули у боях з УПА уже після закінчення Другої світової війни.

Тоді ж і був встановлений величезний орден «Вітчизняна війна» – п’ятикутну зірку зі серпом і молотом. Раніше цей знак неодноразово розмальовували.

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