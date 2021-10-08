Із Марсового поля таки демонтують радянську зірку зі серпом і молотом

Виконавчий комітет вирішив демонтувати з Марсового поля, що біля Личаківського цвинтаря, радянський орден «Вітчизняна війна» – величезну зірку зі серпом і молотом. Знак перемістять у музей «Територія терору». Відповідне рішення прийняли 8 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, найближчим часом із Марсового поля таки демонтують величезний орден «Вітчизняна війна», який встановила радянська влада, зруйнувавши попередній військовий цвинтар, де були поховані солдати I Світової війни та Січові Стрільці.

Займатися демонтажем зірки зі серпом і молотом доручили ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар». Після цього її перенесуть у музей «Територія терору», де якраз і зберігають усі подібні радянські символи. Зокрема, саме тут знаходяться всі елементи Монументу слави, який раніше розташовувався на вул. Стрийській.

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Зазначимо, про те, що з Марсового поля врешті слід прибрати радянський орден «Вітчизняна війна», у мерії заговорили цьогоріч у липні. На цю ініціативу відразу відреагувало МСЗ Росії, надіславши ноту протесту.

Довідково: «Марсове поле» – військовий меморіал у Львові, що розташований відразу впритул до Личаківського цвинтаря з боку вулиці Мечникова.

Раніше це була частина австрійського військового цвинтаря полеглих у I Світовій світовій війні. У 1946-1947 роках радянська влада знищила цей цвинтар, попередньо ексгумувавши тіла, а натомість створила нове кладовище радянських солдатів, в тому числі і з військ НКВС, що загинули у боях з УПА уже після закінчення Другої світової війни.

Тоді ж і був встановлений величезний орден «Вітчизняна війна» – п’ятикутну зірку зі серпом і молотом. Раніше цей знак неодноразово розмальовували.

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