Радянську зірку із серпом та молотом на Марсовому полі планують демонтувати

У Львові планують демонтувати радянську зірку із серпом та молотом на військовому меморіалі «Марсове поле». Відповідне рішення готують на розгляд виконавчого комітету ЛМР, передає пресслужба міськради.

Начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко розповіла, що управління скерувало звернення стосовно демонтажу радянської зірки на Марсовому полі в Український інститут національної пам’яті і в Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій.

Далі це питання мають розглянути на засіданні виконавчого комітету ЛМР.

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«Від Інституту національної пам’яті ми вже отримали відповідь. Вони вважають, що це питання має вирішити міська громада. Тому ми готуємо відповідне рішення виконавчого комітету. Від Державної міжвідомчої комісії відповіді ще не отримали. Можливо, вона надійде найближчим часом. Якщо ні, то рішення про демонтаж прийме виконавчий комітет», – розповіла Лілія Онищенко.

За її словами, якщо буде прийняте рішення про демонтаж, то зірку з Марсового поля, швидше за все, перенесуть в музей «Територія терору».

Довідка

Марсове поле – радянський військовий меморіал у Львові. Розташований на вулиці Мечникова, примикає з півночі до Личаківського цвинтаря.

Початково це місце було частиною військового цвинтаря вояків австрійської армії і союзників, що полягли у Першій світовій війні.

У 1946−1947 pp. радянська влада зрівняла з землею і перекопала Австрійський військовий цвинтар, а на його місці влаштували цивільні та військові поховання. У нижній частині колишнього цвинтаря було створено новий, на якому поховано у 1945−1950 pp. воїнів радянської армії.

У 1989 р. у верхній частині військового меморіалу встановлено металевий хрест в пам’ять про січових стрільців, старшин, учасників Листопадового чину 1918 р.

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