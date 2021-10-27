Від коронавірусу померли ще 692 українці

Станом на ранок середи, 27 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 22 574 нові випадки коронавірусу. Померли 692 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 825 733 людини. Протягом вівторка, 26 жовтня, діагноз встановили ще 22 574 новим хворим, серед них 399 медиків та 1532 дітей.

Одужали за останню добу 11 593 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 692 хворі.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 65 628 людей, натомість одужали 2 401 705 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

Дніпропетровська – 1874/7227

Харківська – 1641/6319

Одеська – 1477/5569

Львівська – 1426/5388

м. Київ – 1416/7194

Запорізька – 1296/3640

Сумська – 1270/2630

Херсонська – 1120/2200

Донецька – 1053/3652

Хмельницька – 1019/2018

Полтавська – 895/5247

Київська – 880/2884

Рівненська – 879/2463

Черкаська – 878/2527

Житомирська – 711/2186

Луганська – 674/1371

Тернопільська – 660/1506

Волинська – 654/1856

Миколаївська – 606/2600

Чернівецька – 580/1205

Вінницька – 579/2625

Івано-Франківська – 343/2571

Чернігівська – 321/1488

Закарпатська – 218/1371

Кіровоградська – 104/1543

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 8 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська та Миколаївська. Львівщина може «почервоніти» вже сьогодні – рішення прийматиме Держкомісія ТЕБ і НС на засіданні 27 жовтня.

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