Від коронавірусу померли ще 692 українці

Станом на ранок середи, 27 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 22 574 нові випадки коронавірусу. Померли 692 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 825 733 людини. Протягом вівторка, 26 жовтня, діагноз встановили ще 22 574 новим хворим, серед них 399 медиків та 1532 дітей.
Одужали за останню добу 11 593 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 692 хворі.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 65 628 людей, натомість одужали 2 401 705 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- Дніпропетровська – 1874/7227
- Харківська – 1641/6319
- Одеська – 1477/5569
- Львівська – 1426/5388
- м. Київ – 1416/7194
- Запорізька – 1296/3640
- Сумська – 1270/2630
- Херсонська – 1120/2200
- Донецька – 1053/3652
- Хмельницька – 1019/2018
- Полтавська – 895/5247
- Київська – 880/2884
- Рівненська – 879/2463
- Черкаська – 878/2527
- Житомирська – 711/2186
- Луганська – 674/1371
- Тернопільська – 660/1506
- Волинська – 654/1856
- Миколаївська – 606/2600
- Чернівецька – 580/1205
- Вінницька – 579/2625
- Івано-Франківська – 343/2571
- Чернігівська – 321/1488
- Закарпатська – 218/1371
- Кіровоградська – 104/1543
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 8 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська та Миколаївська. Львівщина може «почервоніти» вже сьогодні – рішення прийматиме Держкомісія ТЕБ і НС на засіданні 27 жовтня.
Натисніть на зображення для збільшення
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба