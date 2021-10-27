ОСТАННІ НОВИНИ

Від коронавірусу померли ще 692 українці

Наталя Дуляба

|

Станом на ранок середи, 27 жовтня, в Україні лабораторно підтвердили 22 574 нові випадки коронавірусу. Померли 692 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 825 733 людини. Протягом вівторка, 26 жовтня, діагноз встановили ще 22 574 новим хворим, серед них 399 медиків та 1532 дітей.

Одужали за останню добу 11 593 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 692 хворі.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 65 628 людей, натомість одужали 2 401 705 українців.

Реклама партнерів

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • Дніпропетровська – 1874/7227
  • Харківська – 1641/6319
  • Одеська – 1477/5569
  • Львівська – 1426/5388
  • м. Київ – 1416/7194
  • Запорізька – 1296/3640
  • Сумська – 1270/2630
  • Херсонська – 1120/2200
  • Донецька – 1053/3652
  • Хмельницька – 1019/2018
  • Полтавська – 895/5247
  • Київська – 880/2884
  • Рівненська – 879/2463
  • Черкаська – 878/2527
  • Житомирська – 711/2186
  • Луганська – 674/1371
  • Тернопільська – 660/1506
  • Волинська – 654/1856
  • Миколаївська – 606/2600
  • Чернівецька – 580/1205
  • Вінницька – 579/2625
  • Івано-Франківська – 343/2571
  • Чернігівська – 321/1488
  • Закарпатська – 218/1371
  • Кіровоградська – 104/1543

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже 8 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська та Миколаївська. Львівщина може «почервоніти» вже сьогодні  – рішення прийматиме Держкомісія ТЕБ і НС на засіданні 27 жовтня.

Натисніть на зображення для збільшення

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії
Омелян ШЕВЧУК
«АТБ» утилізує небезпечну партію продукції румунського виробника – заява компанії

Найбільша національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ» не допустила до реалізації партію небезпечної продукції румунс...

Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників
Анастасія ПИЖ
Здоров'я та безпека найбільшої торговельної мережі України: в «АТБ» вакцинували понад 80% співробітників

Ще на самому початку пандемії коронавірусу у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що необґрунтована недовіра...

Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію
Ольга ДЕНИСЯКА
Стоматологія на фронті: як «Слон» і «Слоненя» рятують українську армію

Війна на Сході України оголила багато проблем України, до яких наша армія не була готовою. У цих умовах справжніми сучас...

Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів