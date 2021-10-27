У центрі Львова відреставрували фасад історичного будинку

Реставратори відновили балкони, екер та фасад історичного будинку на вулиці Стецькій, 4 у Галицькому районі Львова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У будинку на вулиці Стецькій, 4 відреставрували рельєфи Зигмунта Курчинського, замінили та влаштовали нове мідне покриття дашків балконів та даху еркера, замінили дерев’яні конструкції та обрешітки, влаштували нову гідроізоляцію та покриття балконних плит, відреставрували та відновили металеві решітки, жардиньєрки.

Балкони та еркер відреставрували в межах міської програми співфінансування ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища, тобто за кошти мешканців і кошти з бюджету міста. При цьому відновлення фасаду повністю профінансували співвласники будинку.

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Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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