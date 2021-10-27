У Новояворівську в один день від covid померло подружжя

26 жовтня у Новояворівській лікарні на Львівщині від ускладнень COVID-19 померло літнє подружжя. Про це у Facebook повідомила сестра померлої Леся Баранюк.

Пара мала важкий перебіг коронавірусу і перебувала в реанімації впродовж місяця. Жінка померла вранці 26 жовтня, а чоловік – того ж дня ввечері.

«Все життя разом: школа, одруження у 18 років, народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця…. Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а Він додавав: «Тільки ти трохи швидше….». Так і сталось – вони померли в один день, Володя зміг прожити без Марії тільки 12 годин… Як же нестерпно боляче», – написала Леся Баранюк.

Як пише 24 канал, головний лікар Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Григорій Мороз розповів, що померлим було по 66 років. Їх госпіталізували з пневмонією ще 29 вересня. Щеплення від коронавірусу подружжя не робило. Володимир раніше пережив інфаркт, а у його дружини діагностували цукровий діабет. Перебіг захворюваності на коронавірус у них був важкий.

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За словами Григорія Мороза, впродовж вересня – жовтня у Новояворівській лікарні від коронавірусу померло 59 людей. Усі вони були невакцинованими.

Зазначимо, що лише за минулу добу на Львівщині виявили 1426 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали понад 2000 людей, ще 13 осіб померли.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Зважаючи на це, Державна комісія ТЕБ і НС віднесла Львівську область у «червону» зону поширення коронавірусу. Нові обмеження почнуть діяти з 30 жовтня.

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