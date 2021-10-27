«Тепер піду і провакцинуюсь»: історія львів’янки, якій Covid уразив 50% легень

Коронавірус уразив легені 27-річної львів’янки на 50%. Чотири з десятьох днів у лікарні вона провела у реанімації. Пройшовши «covid-пекло», тепер жінка каже: змінила свою думку про вакцинацію і обов’язково зробить щеплення. Про це повідомляє Львівський портал.

Історією своєї 27-річної пацієнтки поділилась 5-та міська лікарня на своїй сторінці у Facebook. Львів’янка не була вакцинована. Захворіла 3 жовтня і спочатку лікувалась удома, більше тижня жінка виконувала всі призначення свого лікаря, однак її стан раптово погіршився.

«Весь час у мене була температура 37-38°. Вже з 7 жовтня мене почали колоти, оскільки таблетки не допомагали. 10 жовтня мені стало трішки легше, я навіть почала думати, що уколи допомогли. Але 11-12 жовтня в мене з’явилась задишка. І це при тому, що весь цей час мене кололи. Мене скерували на УЗД, яке показало більше 50% ураження легень, тож мені потрібна була термінова госпіталізація», – розповіла львів’янка Наталя.

Наталя була кисневозалежною. Загалом у лікарні вона пролежала десять днів, чотири із яких її лікували у реанімаційному відділенні. Жінка подякувала медикам, які допомогли їй одужати та весь час підтримували її морально.

Виздоровівши, львів’янка змінила свою думку про вакцинацію і тепер каже, що обов’язково піде й зробить щеплення проти коронавірусу.

«Я за вакцинацію. Я змінила свою думку. Я і мій чоловік плануємо вакцинуватись, оскільки я бачила, як від цієї хвороби помирають люди. Це дуже страшно», – наголосила Наталя.

Нагадаємо, станом на 27 жовтня у лікарнях Львова перебувають 838 пацієнтів із коронавірусом. У реанімації лежать 65 хворих, 33 людини під’єднані до апаратів ШВЛ. Найбільша завантаженість – у лікарні швидкої допомоги.

Водночас львівські медики вже заявили про нові ускладнення, які дає коронавірус, – тромбози. Такі випадки не є поодинокі, більше того лише за тиждень хірургам 8-ої лікарні тричі довелося ампутувати ноги пацієнтам, аби врятувати їхні життя. У доповнення до тромбозів у Covid-хворих також фіксували інфаркти та інсульти.

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