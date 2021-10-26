Шмигаль розповів, як міста можуть зменшити тарифи на тепло

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що українські міста можуть знизити тарифи на тепло майже на половину, якщо проведуть модернізацію мереж. Про це пише Уніан.

За словами прем’єра, у багатьох містах України тепловтрати становлять понад 40%, а подекуди сягають аж 50-60%. Таким чином половина нарахувань у платіжках – втрати тепла під час постачання.

Таку ситуацію, на думку Дениса Шмигаля, можна виправити, якщо суттєво взятися за енергоефективність. Впровадивши ефективні такі заходи, Україна навіть зможе надалі забезпечити свої потреби в газі внаслідок власного видобутку.

«Якщо ми здійснимо всі заходи з енергоефективності, українського газу з підняттям 5-10% в рік буде повністю вистачати для українського споживання», – сказав Денис Шмигаль.

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Як писав Львівський портал, наприкінці вересня місцева влада, уряд та «Нафтогаз» підписали меморандум, яким домовились не піднімати тарифи для населення, що через рекордне подорожчання газу мав би вирости удвічі.

Втім теплопостачальні підприємства все-таки отримуватимуть газ за вищою ціною. На покриття різниці, яка виникне через різні тарифи для населення і комунальних підприємств, уряд обіцяє збільшити на 4% надходження до місцевих бюджетів ПДФО. Йдеться щонайменше про 11 млрд грн на всі українські міста.

Тим часом Андрій Садовий вже заявив, що коштів, які отримає Львів додатково, не вистачить на опалювальний сезон 2021/2022.

Детальніше про те, скільки львів’яни платитимуть за опалення і гарячу воду в сезоні 2021/2022, читайте за цим посиланням.

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