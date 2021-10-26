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Подружжя, яке продавало амфетамін у Бориславі, взяли під варту

Аліса Белей

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Суд взяв під варту цивільне подружжя, яке займалося облаштувало у своїй квартирі пункт збуду наркотиків. Про це Львівському порталу відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

Чоловік та жінка там продавали амфетамін наркозалежним жителям міста Борислав. Під час обшуку у квартирі зловмисників поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби: амфетамін та канабіс.

Також було вилучено обладнання та прекурсори, за допомогою яких можна виготовляти наркотичні засоби та речовини та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

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Слідчі повідомили чоловікові та жінці про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Також судом було обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, однак пара втекла та була оголошена у розшук.

Правоохоронцям вдалося розшукати зловмисників, після чого суд замінив їм запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою.

Наркоторговцям загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на термін від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

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