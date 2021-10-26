Подружжя, яке продавало амфетамін у Бориславі, взяли під варту

Суд взяв під варту цивільне подружжя, яке займалося облаштувало у своїй квартирі пункт збуду наркотиків. Про це Львівському порталу відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

Чоловік та жінка там продавали амфетамін наркозалежним жителям міста Борислав. Під час обшуку у квартирі зловмисників поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби: амфетамін та канабіс.

Також було вилучено обладнання та прекурсори, за допомогою яких можна виготовляти наркотичні засоби та речовини та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Реклама партнерів

Слідчі повідомили чоловікові та жінці про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 (за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Також судом було обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, однак пара втекла та була оголошена у розшук.

Правоохоронцям вдалося розшукати зловмисників, після чого суд замінив їм запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою.

Наркоторговцям загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на термін від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook