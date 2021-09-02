Поліція спіймала подружжя, яке продавало амфетамін мешканцям Борислава

Поліцейські затримали цивільне подружжя, яке займалося облаштувало у своїй квартирі пункт збуду наркотиків. Чоловік та жінка там продавали амфетамін наркозалежним жителям міста Борислав. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

За даними поліції, двоє мешканців міста Борислав – 34 річний чоловік та 25-річна жінка, які перебувають у цивільному шлюбі, організували у своїй квартирі пункт збуту наркотиків. У своєму помешканці подружжя продавало амфетамін наркозалежним мешканцям міста Борислав.

Під час обшуку у квартирі зловмисників поліцейські виявили та вилучили наркотичні засоби: амфетамін та канабіс. Також було вилучено обладнання та прекурсори, за допомогою яких можна виготовляти наркотичні засоби та речовини та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

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Слідчі повідомили чоловікові та жінці про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на термін від чотирьох до восьми років.

Досудові розслідування тривають.

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Фото: поліція