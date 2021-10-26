Львівська Covid-лікарня просить допомогти їй закупити апарати ШВЛ

8-ма міська клінічна лікарня, яка приймає хворих на коронавірус, закликає усіх небайдужих допомогти придбати апарати штучної вентиляції легень. Через збільшення критично хворих у медзакладі задіяні усі апарати ШВЛ, ще декілька штучка довелося позичати у лікарні швидкої допомоги Львова. Про це йдеться на сторінці 8-мої міської лікарні у Facebook.

Наразі у реанімаційному відділенні лікарні знаходиться 12 осіб, які підключені до апаратів ШВЛ. Втім число хворих, які мають важкий перебіг Covid, з кожним днем збільшується. Тож медзакладу довелося позичати прилади у лікарні швидкої допомоги Львова.

«Вперше від 6 жовтня у нас задіяні усі апарати ШВЛ. Якщо говорити про статистику, то станом на нинішній ранок у реанімаційному відділенні було 12 осіб із COVID -19 і всі підключені до штучної вентиляції легень. Впродовж дня кількість критичних хворих, яких потрібно підключити до ШВЛ різко ЗБІЛЬШИЛАСЯ . Решту апаратів ШВЛ, яка залишається на балансі лікарні довелося залучити для порятунку ургентних хворих. Завдяки допомозі Лікарні швидкої допомоги, нам вдалося ліквідувати проблему – ми позичили кілька апаратів. Але ця проблема ліквідована ненадовго», – йдеться у повідомленні медзакладі.

Наразі лікарня у процесі закупівлі ще трьох апаратів ШВЛ, але, як наголошують у лікарні, зважаючи на ситуацію, і цієї техніки може бути замало.

Реклама партнерів

«Тому звертаємося, до усіх небайдужих львів’ян, меценатів та благодійників – допомогти лікарні придбати ще кілька апаратів, які рятуватимуть життя наших рідних і близьких», – закликають у медзакладі.

Зазначимо, з кожним днем число хворих на коронавірус у лікарнях Львівщини зростає. За даними ЛОДА, зараз в стаціонарах перебуває 3114 хворих. Ліжкомісця на 63,54% заповнені пацієнтами. В реанімаціях знаходяться 207, до апаратів ШВЛ підключені 65 осіб.

Нагадаємо, на початку жовтня у лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих. Саме в цій лікарні найбільше covid-пацієнтів.

Із кінця вересня Львівщині почали розгортати додаткові ліжка. Відтак зараз хворих шпиталізують вже до 24 лікарень, лише три поки пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає.

Нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 22 жовтня виявили 1754 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.