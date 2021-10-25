Covid-щеплення отримала третина водіїв маршруток Львівщини. Чому це може бути проблемою?

На Львівщині станом на 25 жовтня щеплення проти коронавірусної інфекції отримали 30% працівників транспортної галузі області. Ця цифра є невисокою та у випадку, якщо Міністерство охорони здоров’я видасть наказ, яким дозволено буде працювати лише вакцинованим водія, то частина транспорту області може не виїхати на маршрути. Про це у понеділок, 25 жовтня, розповів начальник управління транспорту та зв’язку Львівської ОДА Степан Рудницький, передає кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, в Україні ввели обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників державних установ та усіх закладів освіти. Втім перелік професій, де потрібна буде обов’язкову Covid-вакцинацію, планують розширювати. Зокрема, до нього можуть додати і водіїв громадського транспорту.

Степан Рудницький каже, що зараз галузі перевезень вимоги стосовно обов’язкової вакцинації немає. Проте він прогнозує, що цю норму про обов’язкову вакцинацію водіїв можна чекати у будь-який момент від МОЗ.

Посадовець каже, що в колективах серед перевізників 30-32% отримали щеплення від коронавірусу.

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«В області є близько 50 фірм, які здійснюють перевезення. Якщо брати усіх працівників, що працюють – це близько 3 000 людей, то з них 30% – вакциновані. Але ця цифра є недостатньою. Якщо вийде нормативний документ, що допускатимуться до роботи лише вакциновані водії, то лише третина працівників зможе працювати. Інші змушені будуть у якнайшвидші темпи проводити вакцинацію. Звісно, є підприємства, де рівень вакцинації є вищим 80%. Наприклад, у Яворівському АТП з 20 працівників 19 є вакцинованими», – каже Степан Рудницький.

Він також зауважує, що управління працює на випередження та закликають водіїв вакцинуватися.

«Зараз водії не зобов’язані вакцинуватися, але ми хочемо діяти на випередження. Ми розуміємо, що у найближчий наказ потраплять соціальні установи, але якщо ситуація розвиватиметься у гіршу сторону, то обов’язкову вакцинацію можуть вимагати і у перевізників та водіїв. Перевезення – це досить чутлива галузь для громадян. Тобто, якщо стане ця галузь, то це стане великою проблемою мобільності населення», – додав Степан Рудницький.

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