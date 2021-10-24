На Львівщині 14-річна дитина опинилася в лікарні через отруєння чадним газом

У суботу, 23 жовтня, у Самбірському районі двоє людей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Серед них – 14-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, близько 08:55 год. у селі у селі Верхнє Гусине Самбірського району у приватному житловому будинку отруїлись чадним газом дві особи. Серед постраждалих була і 14-річна дина.

Обох постраждалих госпіталізували до Турківської центральної районної лікарні.

Будинок обладнаний пічним опаленням. Обставини події встановлюються.

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Нагадаємо, протягом 2020 року від чадного газу постраждали 112 жителів Львівщини, ще троє осіб загинули.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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