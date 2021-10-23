Covid в Україні: понад 23 тисячі нових хворих, 483 померли

Станом на ранок суботи, 23 жовтня, в Україні підтверджено 2 748 614 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 23 229 нових хворих, ще 483 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 22 жовтня в Україні провели понад 137 тисяч тестувань, які виявили 23 229 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 1777 дітей та 438 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 362 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) і Донецькій (1230) областях.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 748 614 людей. Від ускладнень інфекції померли 63 486 особи (+486 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 369 695 людей (+8 330о сіб за останню добу).

Реклама партнерів

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1221 випадок;

Вінницька область – 428 випадків;

Волинська область – 517 випадків;

Дніпропетровська область – 1832 випадки;

Донецька область – 1230 випадків;

Житомирська область – 1145 випадків;

Закарпатська область – 350 випадків;

Запорізька область – 1136 випадків;

Івано-Франківська область – 638 випадків;

Київська область – 975 випадків;

Кіровоградська область – 157 випадків;

Луганська область – 652 випадки;

Львівська область – 1754 випадки;

Миколаївська область – 483 випадки;

Одеська область – 1499 випадків;

Полтавська область – 1094 випадки;

Рівненська область – 946 випадків;

Сумська область – 1085 випадків;

Тернопільська область – 557 випадків;

Харківська область – 1409 випадків;

Херсонська область – 956 випадків;

Хмельницька область – 1075 випадків;

Черкаська область – 683 випадки;

Чернівецька область – 576 випадків;

Чернігівська область – 831 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.