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Covid в Україні: понад 23 тисячі нових хворих, 483 померли

Вероніка Рой

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Станом на ранок суботи, 23 жовтня, в Україні підтверджено 2 748 614 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 23 229 нових хворих, ще 483 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 22 жовтня в Україні провели понад 137 тисяч тестувань, які виявили 23 229 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 1777 дітей та 438 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 362 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754),  Одеській (1499), Харківській (1409) і Донецькій (1230) областях.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 748 614 людей. Від ускладнень інфекції померли 63 486 особи (+486 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 369 695 людей (+8 330о сіб за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1221 випадок;
  • Вінницька область – 428 випадків;
  • Волинська область – 517 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1832 випадки;
  • Донецька область – 1230 випадків;
  • Житомирська область – 1145 випадків;
  • Закарпатська область – 350 випадків;
  • Запорізька область – 1136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 638 випадків;
  • Київська область – 975 випадків;
  • Кіровоградська область – 157 випадків;
  • Луганська область – 652 випадки;
  • Львівська область – 1754 випадки;
  • Миколаївська область – 483 випадки;
  • Одеська область – 1499 випадків;
  • Полтавська область – 1094 випадки;
  • Рівненська область – 946 випадків;
  • Сумська область – 1085 випадків;
  • Тернопільська область – 557 випадків;
  • Харківська область – 1409 випадків;
  • Херсонська область – 956 випадків;
  • Хмельницька область – 1075 випадків;
  • Черкаська область – 683 випадки;
  • Чернівецька область – 576 випадків;
  • Чернігівська область – 831 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська.

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