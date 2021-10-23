Covid в Україні: понад 23 тисячі нових хворих, 483 померли

Станом на ранок суботи, 23 жовтня, в Україні підтверджено 2 748 614 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 23 229 нових хворих, ще 483 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 22 жовтня в Україні провели понад 137 тисяч тестувань, які виявили 23 229 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 1777 дітей та 438 медпрацівників. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 362 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1832), Львівській (1754), Одеській (1499), Харківській (1409) і Донецькій (1230) областях.
За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 748 614 людей. Від ускладнень інфекції померли 63 486 особи (+486 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 369 695 людей (+8 330о сіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1221 випадок;
- Вінницька область – 428 випадків;
- Волинська область – 517 випадків;
- Дніпропетровська область – 1832 випадки;
- Донецька область – 1230 випадків;
- Житомирська область – 1145 випадків;
- Закарпатська область – 350 випадків;
- Запорізька область – 1136 випадків;
- Івано-Франківська область – 638 випадків;
- Київська область – 975 випадків;
- Кіровоградська область – 157 випадків;
- Луганська область – 652 випадки;
- Львівська область – 1754 випадки;
- Миколаївська область – 483 випадки;
- Одеська область – 1499 випадків;
- Полтавська область – 1094 випадки;
- Рівненська область – 946 випадків;
- Сумська область – 1085 випадків;
- Тернопільська область – 557 випадків;
- Харківська область – 1409 випадків;
- Херсонська область – 956 випадків;
- Хмельницька область – 1075 випадків;
- Черкаська область – 683 випадки;
- Чернівецька область – 576 випадків;
- Чернігівська область – 831 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».
Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська.
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Вероніка Рой