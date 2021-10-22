Облрада додатково скерує 5,4 млн на спортивні майданчики Львівщини

Комісія з питань молоді та спорту у четвер, 21 жовтня, погодила внесення змін до Комплексної програми фізичної культури та спорту Львівщини. Зокрема, було вирішено спрямувати 5,4 млн грн на облаштування спортивних майданчиків. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

Йдеться про виділення 5,4 млн грн на облаштування восьми додаткових спортивних майданчиків.

Як наголосила голова комісії Тетяна Бей, важливо, що у цьому переліку майданчиків визначено об’єкти, на яких уже є основа.

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«Тому є переконання, що вони будуть зроблено якісно та зможуть бути завершені ще у цьому році», – зауважила Тетяна Бей.

Відповідні зміни мають також погодити депутати на найближчій сесії Львівської обласної ради.

Нагадаємо, в межах обласної програми у 2021 році на Львівщині планують облаштувати спортивні майданчики та реконструювати три стадіони – у Сокалі, Стрию та Мостиськах. Кошти залучатимуть з різних бюджетів.

Нагадаємо, на сесії 23 лютого депутати підтримали комплексну програму розвитку фізичної культури та спорту на Львівщині.

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