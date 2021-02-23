Розвиток туризму та спорту: Львівщина отримала цільові програми

Депутати Львівщини підтримали програму розвитку туризму та курортів та комплексну програму розвитку фізичної культури та спорту. На них з обласного бюджету виділили 39,6 млн грн та 3 млн грн відповідно. Про це повідомляє Львівський портал.

Стосовно підтримки туристичного напрямку в області, то тут більше коштів планують отримати з проєктів секторальної підтримки, державних цільових програм та грантових проєктів. До прикладу, торік у галузь додатково залучили поанд 30 млн грн.

Так, на сьогодні Львівщина залишається інвестиційно привабливим регіоном, де розташовано чимало туристичних об’єктів. Разом з тим, область є однією з найбагатших в Україні за кількістю архітектурних, культурних та сакральних пам’яток.

На розвиток спортивної галузі на Львівщині цьогоріч виділили 39.6 млн грн. Половину коштів – 21 млн грн – планують витратити на розвиток та оновлення спортивної мережі, а також на будівництво спортивних комплексів. Також у населених пунктах територіальних громад продовжать облаштування спортивних майданчиків різних типів.

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