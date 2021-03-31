Цьогоріч у Львові почнуть будівництво 9 спортивних майданчиків: перелік вулиць

У 2021 році у Львові планують добудувати 6 спортивних об’єктів, які почали створювати торік, а також почнуть будувати ще 10 сучасних спортивних зон у різних мікрорайонах Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На завершення спортивних об’єктів у Львові та створення нових вже передбачили кошти у бюджеті розвитку міста.

«Спортивна інфраструктура нашого міста з кожним роком все більше розвивається. Наша мета – зробити у Львові якомога більше спортивних локацій, які будуть стимулювати все більшу кількість людей займатись спортом та вести здоровий спосіб життя. Цього року у нас амбітні плани завершити роботи по 6 таких об’єктах та розпочати ще 10», – наголосив Антон Нікулін, начальник управління спорту міста.

Нові об’єкти, які почнуть будувати у 2021 році:

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Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 17.

Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Ряшівській, 7−9.

Будівництво дитячого майданчика на просп. Червоної Калини, 73 у м. Львові.

Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Замковій-Смерековій.

Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою вул. Любінська, 93.

Капітальний ремонт мультифункційного майданчика на вул. Ковельська, 67.

Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою вул. Кирила Мефодія, 27.

Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. Й. Сліпого, 33.

Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. Стрийській, 61.

Реконструкція нежитлового приміщення під клуб єдиноборств за адресою вул. Стрийська, 87.

Перехідні об’єкти з минулих років, які цьогоріч закінчать:

Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Любінській, 152.

Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Науковій, 2−4а.

Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. І. Франка, 165.

Будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. О. Довженка, 10.

Будівництво роздягалень на території ДЮСШ 4 (вул. Вахнянина, 1).

Капітальний ремонт КЗ СДЮСШОР «Електрон» (ремонт павільйону, встановлення освітлення) на вул. Грабовського, 11.

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Також у Львові продовжать працювати над реалізацією трьох дороговартісних масштабних проєктів. Мова йде про спортивний майданчик на вул. І. Величковського, 16−18, дитячо-спортивний майданчик на вул. Тролейбусній, 2 та спортивний комплекс на вул. Кастелівка, 8.

Нагадаємо, 25 березня Львівська мерія затвердила бюджет розвитку Львівської міської територіальної громади на 2021 рік.

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