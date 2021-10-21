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У Червоноградському районі 15-річний хлопець отруївся чадним газом

Ольга Денисяка

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20 жовтня на Львівщині жертвою чадного газу став 15-річний підліток. Хлопця госпіталізували до місцевої лікарні. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Черговий випадок отруєння чадним газом стався в приватному будинку в селі Комарів Червоноградського району близько 23:10 год.

15-річного потерпілого у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до Червоноградської районної лікарні.

Встановлено, що будинок обладнаний газовим двохфункційним котлом. Газова аварійна служба припинила подачу газу до котла. Обставини події встановлюються.

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Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

А нещодавно чадним газом за добу на Львівщині отруїлись відразу десятеро людей.

Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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