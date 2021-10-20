У Львові призупиняють опалювальний сезон

Через потепління з 20 до 23 жовтня у Львові призупинять подачу опалення до житлових будинків. Про це Львівському порталу повдіомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як заявила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, призупинення опалення на декілька днів дозволить мешканцям зекономити гроші на оплаті за тепло. Водночас у лікарнях, поліклініках та садочках опалення не вимикатимуть.

«У зв’язку з потеплінням, ми призупиняємо подачу опалення до житлових будинків Оскільки середньодобова температура впродовж цих днів буде вище 8 градусів, тепло до житлових будинків подаватися не буде. Відновимо його подачу вночі з п’ятниці на суботу, бо з суботи вже буде похолодання. Відзначу, що призупинення теплопостачання дозволить уникнути перегрівів у помешканнях, врегульовуємо роботу об’єктів теплопостачання у відповідності до температури зовнішнього повітря, а також відсутність опалення – це економія коштів на оплаті за тепло для мешканців», – розповіла Ірина Маруняк.

Нагадаємо, цьогоріч опалювальний сезон стартував у Львові з 11 жовтня.

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Детальніше про те, скільки львів’яни платитимуть за опалення і гарячу воду в сезоні 2021/2022, читайте за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, з новими цінами на газ Львову на опалювальний сезон 2021/2022 потрібно 0,5 млрд грн. За словами мера міста, коштів, які обіцяє держава місцевим бюджетам, не вистачить.

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