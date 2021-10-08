З 11 жовтня львів’янам увімкнуть опалення

Через похолодання у Львові розпочинають опалювальний сезон. З 11 жовтня тепло подаватимуть до всіх споживачів – школи, садочки, лікарні і населення. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, технічно будинки і об’єкти теплопостачання готові до подачі опалення.

«З понеділка, 11 жовтня, розпочинаємо опалювальний сезон у Львові, тому що з п’ятниці на суботу буде похолодання, прогнозують мінус 1 градус, і така температура буде продовж вихідних. Сьогодні на основі заявок тепло вже отримує 16 бюджетних установ. Станом на сьогодні будинки готові до подачі тепла, акти готовності підписані, водою системи заповнені, проведена повірка лічильників», – зазначила Ірина Маруняк.

За її словами, у цю суботу буде робочий день для управляючих компаній, щоб перевірити будинки і підготувати їх до отримання тепла.

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«Ми плавно входимо в сезон. З 11 жовтня розпочинаємо запуск і поступово подаватимемо тепло у будинки, є логістика як все відбуватиметься. На кінець дня понеділка матимемо цифри, які будинки вже з теплом. Хочемо, щоб до вівторка усі буди з теплом. Та, можливо, цей процес триватиме до середи», – додала посадовиця.

Детальніше про те, скільки львів’яни платитимуть за опалення і гарячу воду в сезоні 2021/2022, читайте за цим посиланням.

Як повідомляв Львівський портал, з новими цінами на газ Львову на опалювальний сезон 2021/2022 потрібно 0,5 млрд грн. За словами мера міста, коштів, які обіцяє держава місцевим бюджетам, не вистачить.

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