У Львові майже сотня людей отруїлись чадним газом з початку року

Протягом 2021 року від чадного газу постраждали майже 100 жителів Львова, ще п’ять осіб загинули. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Цього року у Львові зафіксували 42 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 99 людей, в тому числі й 32 дітей. Ще п’ять осіб загинули.

Як зазначив керівник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький, у порівнянні з минулим роком ситуація є негативно стабільна – цього року 42 випадки й 5 смертей, минулого року – 41 випадок і 4 смерті.

«Причини отруєнь – все ті ж самі: недостатня тяга і порушення споживачем техніки користування газовими приладами. Якщо людина не хоче потурбуватись про себе, то ніхто за неї цього не зробить», – розповідає Іваніцький.

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Начальник відділу нагляду на виробництві та на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Львівській області Ігор Проць наголошує, що мешканці дуже часто самовільно втручаються в газову мережу:

перевстановлюють газові прилади, переоблаштовують димовентиляційні канали, вмикають декілька приладів одночасно, а також герметично зачиняють вікні та двері під час опалення, і це призводить до трагічних наслідків.

«Чадний газ утворюється тоді, коли у приміщенні бракує повітря. Мешканці замінюють двері та вікна на герметичні, і це зумовлює брак свіжого повітря, тому починає утворюватися чадний газ, який є отруйним для організму людини при дуже невеликих концентраціях – відбувається кисневе голодування і людина помирає», – додає Проць.

Нагадаємо, протягом 2020 року від чадного газу постраждали 112 жителів Львівщини, ще троє осіб загинули.

Зазначимо, що лише за чотири місяці жертвами чадного газу на Львівщині стали 114 людей. Із такими темпами область вже перевершила свій торішній показник, коли загалом від тихого вбивці постраждали 112 мешканців.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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