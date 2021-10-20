Суд заочно арештував Азарова у справі про держзраду

Суд обрав запобіжний захід експрем’єру режиму Януковича Миколі Азарову за підозрою у держзраді. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними відомства, у середу, 20 жовтня, слідчим суддею Печерського районного суду Києва заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова, якому інкримінують державну зраду за попередньою змовою групи осіб.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст та умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав’язані Президентом РФ Дмитром Медвєдєвим тодішньому Прем’єр-міністру України напередодні її підписання у Москві 21 квітня 2010 року.

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Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами… Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ», – йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави. У подальшому такі дії сприяли окупації Криму Російською Федерацією.

Встановлено, що ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, якому також повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні та якого оголошено в розшук.

Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатись із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорсуду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові Олександрові.

Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року.

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