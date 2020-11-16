Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18-20 лютого 2014 року. Таке рішення судді ухвалили на засіданні 16 листопада, повідомляє hromadske.

Як пояснив один з адвокатів Януковича Ігор Федоренко, апеляція скасувала рішення Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Віктора Януковича.

«Чисельні процесуальні порушення та непідтвердженість підозри. Рішенням апеляційного суду справа направлена для розгляду до суду першої інстанції», – розповів він, додавши, що фактично суд першої інстанції буде ще раз переглядати цю справу.

Реклама партнерів

Нагадаємо, 12 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.

Перед цим, 4 травня, Печерський райсуд Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

Зазначимо, що рішення у цій справі не дає можливості Януковичу повернутися до України та уникнути покарання. 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років в’язниці. Суд визнав його винним за статтею «Державна зрада». Також суддя оголосив, що сторона обвинувачення довела, що Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.