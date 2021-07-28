НАБУ і САП просять взяти Януковичів під варту

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорсуду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові Олександрові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАБУ.

Януковичам інкримінують заволодінням резиденції Межигір’я шляхом зловживання службовим становищем.

«Вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я шляхом зловживання своїм службовим становищем. Дії експрезидента кваліфіковані за ч.5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 КК України (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом», його сина — за ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191 КК України, ч.3 ст.209 КК України (співучасник хлочину) – йдеться у повідомленні НАБУ.

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НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. Матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича.

До цього Київський апеляційний суд відмовився скасовувати вирок Оболонського районного суду щодо експрезидента Віктора Януковича про 13 років ув’язнення за держзраду.

Суд ЄС скасував санкції проти Януковича.

Як відомо падіння режиму Януковича розпочалося 21 листопада 2013 року, коли на вулиці великих міст вийшла молодь, протестуючи проти рішення уряду Азарова про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Після непідписання Януковичем Угоди у Вільнюсі (29 листопада – ред.) протести почали з’являтися по всій країні. У ніч проти 30 листопада стався силовий розгін Майдану в Києві. Близько 300 озброєних спецзасобами бійців «Беркуту» із надмірним застосуванням сили «зачистили» молодь із Майдану Незалежності. Жорстокий силовий розгін Євромайдану спровокував Марш мільйонів першого грудня. Українці стали на шлях трагічної боротьби проти диктатури Януковича.

У хід проти мирних демонстрантів влада залучала підрозділи силовиків, які активно переслідували активістів за проєвропейські погляди та застосовували проти мирних людей кийки, світлошумові гранати, водомети та навіть вогнепальну зброю.

Згодом стало відомо, що активні дії з підготовки окупації Криму Росія почала ще в 2013 році, і екс-президент Віктор Янукович знав про це. Екс-президент Віктор Янукович і його оточення підозрюються до розкрадання майже 200 мільярдів гривень державних коштів. Про це йдеться у звіті Державної служби фінансового моніторингу України. Суд ЄС визнав законним замороження активів Януковича та його сина.

18 травня 2017 року Верховна Рада України знову не проголосувала за проект постанови, яким пропонувалося РНБО ввести санкції проти Віктора Януковича та його оточення. Хто з нардепів провалив санкції проти Януковича і Ко дивіться тут.

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