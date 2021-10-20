Лікарня «Львівської залізниці» знову прийматиме хворих на Covid

Клінічну лікарню «Львівської залізниці» знову включили до переліку медзакладів, які прийматимуть хворих на коронавірусну інфекцію. Там мають розгорнути 100 ліжкомісць для пацієнтів з Covid. Про йдеться на сторінці департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА у Facebook.

З 19 жовтня лікарню «Львівської залізниці» знову внесли до переліку закладів охорони здоров’я, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію. Під час весняної хвилі коронавірусу цей медзаклад приймав пацієнтів з Covid. Проте після стабілізації ситуації там згорнули ліжкомісця.

За словами директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ореста Чемериса, в області розширюють ліжкову мережу, оскільки число пацієнтів з Covid щодня зростає.

«Всі «ковідні» лікарні повинні відповідати певним вимогам та мати в наявності обладнання аби госпіталізовані пацієнти з коронавірусом отримували всі необхідні медичні послуги. До цих закладів від 19 жовтня долучається і клінічна лікарня Львівської залізниці. Ця лікарня має необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус, адже активно долучалась до роботи під час весняної хвилі пандемії. Зараз тут планується розгорнути 100 ліжок. Наразі заклад контрактується та формує команди», – зазначив посадовець.

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Загалом до переліку Covid-лікарень вже внесено 24 заклади охорони здоров’я. Так, останніми до цього списку внесли Золочівську центральну районну лікарню та Львівську обласну клінічну лікарню.

Госпіталізацію пацієнтів із Covid знову відновила 8-ма міська лікарня на вул. Навроцького, згодом до неї додались 1-ша і 5-та міські лікарні. Також вагітних із коронавірусом віднедавна почав приймати перинатальний центр на вул. Вашингтона.

З кожним днем пацієнтів із коронавірусом у стаціонарах Львівщини зростає. Протягом 19 жовтня до медзакладів госпіталізували 261 хворого. У лікарня області перебуває 2 806 пацієнтів з коронавірусом. Завантаженість лікарень становить 57,25%.

Додамо, нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

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