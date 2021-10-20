День боротьби з раком грудей: де на Львівщині безкоштовно пройти мамографію

Щороку 20 жовтня у світі відзначають День боротьби із раком молочної залози. Ця недуга є одним з найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок. Щороку понад півмільйона жінок у всьому світі помирає через цю недугу. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Інституту раку, кожна 7-8 жінка має проблеми з грудними залозами, але до лікарів звертається занадто пізно, коли хвороба переходить уже в агресивну фазу.

Рак грудей є однією з причин смертності серед жінок не лише в Україні, але й у цілому світі. Наразі ж медики не можуть точно відповісти, чому він виникає. Однак, як інформує Міністерство охорони здоров’я, існує перелік факторів ризику, які збільшують ймовірність виникнення раку грудей.

Ви перебуваєте в групі ризику, якщо у вас є:

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родичі першої лінії (мама, бабуся, сестра, тітка), які хворіли на рак грудей;

відсутність вагітностей та пологів;

перша вагітність у 30 років і старше;

вік старше 40 років;

ранній початок менструацій — у віці до 12 років;

пізня менопауза — після 55 років;

безперервне вживання гормональних контрацептивів протягом тривалого часу, а також гормональної замісної терапії у менопаузі;

цукровий діабет;

надмірна вага та ожиріння;

куріння;

зловживання алкоголем;

гіпертонічна хвороба;

перенесений раніше рак грудей або рак яєчника;

вплив джерел радіації.

Самодіагностика раку грудей

У більшості випадків зміни у грудях помічає сама жінка. Це безпосередньо і спонукає її йти до лікаря. Фахівці рекомендують жінкам не забувати проводити самообстеження грудей, починаючи з 20-річного віку. Проводити самоогляд молочної залози потрібно кожен місяць. Найкраще це робити на 6-12 день менструального циклу.

Терміново відвідати мамолога жінку повинні змусити такі зміни у грудній залозі: ущільнення або новоутворення у грудях, деформації форми чи контурів грудей, втягнення шкіри грудей, виділення із соска чи зміна його форми, збільшення підпахвових або надключичних лімфатичних вузлів.

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Де безкоштовно на Львівщині пройти мамографію?

Фахівці наголошують на важливості обстеження, адже рак виліковний за умови його виявлення на I стадії – у 95% жінок, на II стадії хвороба виліковна у 80% пацієнток, на III стадії – у 50%. Саме тому медики наполегливо рекомендують раз на рік проходити обстеження у мамолога. А жінки від 45 років повинні кожні два роки здійснювати мамографічні обстеження.

Мешканки Львівщини у віці від 45 до 70 років мають можливість пройти і безкоштовне скринінгове обстеження, яке дозволяє виявити рак на ранніх стадіях.

Безкоштовне обстеження з електронним направленням жінки на Львівщині можуть пройти у:

Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, (м. Львів, вул. Гашека, 2а);

Львівський обласний клінічний діагностичний центр (м. Львів, вул. Пекарська, 69б);

5-а міська клінічна поліклініка м .Львова, (м. Львів, вул. Виговського, 32);

Дрогобицька міська лікарня №3, (м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 67);

Червоноградська центральна міська лікарня (м. Червоноград. вул. Івасюка, 2);

4-а міська поліклініка м. Львова (м. Львів, проспект Червоної Калини, 68);

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, (м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9);

Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева (м. Львів, вул. Ужгородська, 1);

Стрийська центральна міська лікарня (м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50);

Новояворівська лікарня імені Юрія Липи, (м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 18);

5-а міська клінічна лікарня м. Львова (м. Львів, вул. Коновальця, 26);

Самбірська центральна лікарня, (м. Самбір, вул. Шпитальна, 14).

Детальніше про те, хто є у зоні ризику раку грудей, де на Львівщині можна пройти безкоштовні обстеження, а також про історію перемоги львів’янки над цією недугою, читайте у статті «Місія вберегтися від раку грудей».

Як повідомляв Львівський портал, у 2020 році на Львівщині онкозахворювання було виявлене у 6 596 людей, що на 20% менше, ніж у 2019 році. Це пов’язують з тим, що мешканці стали рідше звертатися до медиків у період коронавірусної пандемії. Тож мешканців Львівщини закликають не зволікати та проходити щороку профілактичні огляди.

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