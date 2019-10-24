Місія вберегтися від раку грудей
Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби
20 жовтня в Україні відзначали День боротьби із раком грудей. І не дарма, адже у такий спосіб щороку намагаються привернути увагу жінок до важливості обстеження на онкологію та патологію грудей. Адже за даними Інституту раку, кожна 7-8 жінка має проблеми з грудними залозами, але до лікарів звертається занадто пізно, коли хвороба переходить уже в агресивну фазу. Змінити ситуацію може лише раннє виявлення хвороби, оскільки на першій стадії рак грудей виліковується у 95% жінок.
Львівський портал розповідає, як виявити рак грудей, де мешканки Львівщини можуть пройти безкоштовне обстеження та щасливу історію львів'янки, якій вдалося побороти цю страшну недугу.
Львівський портал розповідає, як виявити рак грудей, де мешканки Львівщини можуть пройти безкоштовне обстеження та щасливу історію львів'янки, якій вдалося побороти цю страшну недугу.
«Не бійтеся обстежувати, бійтеся, що можете звернутися до лікарів запізно»
Чи знали ви, що кожного дня на Львівщині від раку молочної залози помирає одна жінка, а в Україні –щогодини? За інформацією Центру громадського здоров'я, минулого року через рак грудей у нашій країні померли 5 823 людини, з них 5 774 жінок та 49 чоловіків. А це означає, що кожного тижня близько 110 українців помирають від онкології молочної залози.
Для багатьох діагноз «рак» звучить як смертельний вирок, який неможливо побороти. Однак це далеко не так, адже в Україні існує чимало позитивних історій, які показують, що рак – переможний. Ось до прикладу, львів'янка, координаторка проєктів львівської онкоспільноти «Живи зараз» Оксана Цебрівська довела, що рак – це не вирок. Вона поділилася історією боротьби із онкологією молочної залози, аби жінки не забували про обстеження та пам'ятали, що цю недугу можна здолати.
«У лютому 2018 року я отримала завдання розробити серію буклетів про комплексні обстеження чоловіків, жінок, дітей. Переглянувши список, я обрала буклет «Поговоримо про здоров'я грудних залоз. Все, що повинна знати жінка». Згодом я і сама задумалася, коли востаннє робила УЗД молочних залоз. І вирішила записатися до лікаря на огляд. Після того, як я пройшла обстеження, зателефонував мій лікар-мамолог і сказав: «Маю для вас дві новини, і одна з них погана. У вас злоякісна пухлина». Потім прозвучала фраза: «Але є й добра новина. У вас найкраща пухлина за всіма показниками і вона дуже маленька. Якщо ви швидко почнете лікування, то це дасть змогу одужати у 95%. Потрібно зробити операцію і пройти подальші етапи лікування», – ділиться історією Оксана Цебрівська.
Чи знали ви, що кожного дня на Львівщині від раку молочної залози помирає одна жінка, а в Україні –щогодини? За інформацією Центру громадського здоров'я, минулого року через рак грудей у нашій країні померли 5 823 людини, з них 5 774 жінок та 49 чоловіків. А це означає, що кожного тижня близько 110 українців помирають від онкології молочної залози.
Для багатьох діагноз «рак» звучить як смертельний вирок, який неможливо побороти. Однак це далеко не так, адже в Україні існує чимало позитивних історій, які показують, що рак – переможний. Ось до прикладу, львів'янка, координаторка проєктів львівської онкоспільноти «Живи зараз» Оксана Цебрівська довела, що рак – це не вирок. Вона поділилася історією боротьби із онкологією молочної залози, аби жінки не забували про обстеження та пам'ятали, що цю недугу можна здолати.
«У лютому 2018 року я отримала завдання розробити серію буклетів про комплексні обстеження чоловіків, жінок, дітей. Переглянувши список, я обрала буклет «Поговоримо про здоров'я грудних залоз. Все, що повинна знати жінка». Згодом я і сама задумалася, коли востаннє робила УЗД молочних залоз. І вирішила записатися до лікаря на огляд. Після того, як я пройшла обстеження, зателефонував мій лікар-мамолог і сказав: «Маю для вас дві новини, і одна з них погана. У вас злоякісна пухлина». Потім прозвучала фраза: «Але є й добра новина. У вас найкраща пухлина за всіма показниками і вона дуже маленька. Якщо ви швидко почнете лікування, то це дасть змогу одужати у 95%. Потрібно зробити операцію і пройти подальші етапи лікування», – ділиться історією Оксана Цебрівська.
Львів'янка не злякалася, коли почула, що у неї онкологія грудей, хоча випробування боротьби з раком було не з легких.
«Мені моторошно стало від того, що я могла ще рік, може, й два жити і далі нічого не відчувати. А пухлина тим часом би собі росла, збільшувалася в розмірах, і це була б не І стадія, а ІІ чи ІІІ. Часто рак довго не подає ніяких ознак про себе…. У травні 2018 року мені успішно зробили органозберігаючу операцію. Сьогодні я в ремісії близько двох років. Я живу, я здорова! Бути здоровим – це щастя. За це щастя я не перестаю дякувати людям, які мені допомогли пройти той відрізок життя», – додає координаторка проєктів львівської онкоспільноти «Живи зараз» Оксана Цебрівська.
«Мені моторошно стало від того, що я могла ще рік, може, й два жити і далі нічого не відчувати. А пухлина тим часом би собі росла, збільшувалася в розмірах, і це була б не І стадія, а ІІ чи ІІІ. Часто рак довго не подає ніяких ознак про себе…. У травні 2018 року мені успішно зробили органозберігаючу операцію. Сьогодні я в ремісії близько двох років. Я живу, я здорова! Бути здоровим – це щастя. За це щастя я не перестаю дякувати людям, які мені допомогли пройти той відрізок життя», – додає координаторка проєктів львівської онкоспільноти «Живи зараз» Оксана Цебрівська.
Також вона радить жінкам, які почули діагноз «рак молочної залоз», боятись не обстежень, а того, що потрапити до лікаря можна запізно. Львів'янка закликає усіх знайти час і раз на рік пройти УЗД чи мамографію.
«Рак молочних залоз – не вирок, виявлений на ранніх стадіях, він успішно лікується. Звісно, краще обирати клініку з якісною діагностикою, а не там, де вам ближче. Хочу наголосити, що в Україні є лікарі, клініки, які вам допоможуть», – наголошує Оксана Цебрівська.
Безкоштовні консультації для жінок та «Рожева вечірка»
Для того, аби привернути увагу жінок та більше поінформувати про таке небезпечне для життя захворювання як рак молочної залози, відомі особистості та громадські діячі протягом жовтня проводять низку тематичних заходів. Адже саме поінформованість людей дозволяє суттєво зменшити загрозу небезпечних наслідків для здоров'я.
З 7 по 20 жовтня на Львівщині проходила акція «Дні профілактики патології шийки матки і молочної залози у жінок». Як Львівському порталу заступник генерального директора з хірургічної роботи Львівського онкологічного центру Олег Дуда, цьогоріч захід був спрямований більше на сільське населення. Адже там рак молочної залози виявляють частіше у занедбаній формі – це ІІІ та ІV стадія.
«У жінок в містах рак молочної залози у занедбаній формі ми виявляємо у 16-17%, а у сільського населення – у 24% . Це говорить про те, що у там люди є менш поінформовані. Тому цьогоріч під час акції до Всеукраїнського дня боротьби із раком грудної залози ми почали активно працювати в райцентрах Львівщини. Ми провели семінари із сімейними лікарями, пояснили, для чого потрібні скринінгові обстеження. Крім того, провели флешмоби із населенням, щоб вони зрозуміли, що не варто забувати про огляд», – додав Олег Дуда.
Для того, аби привернути увагу жінок та більше поінформувати про таке небезпечне для життя захворювання як рак молочної залози, відомі особистості та громадські діячі протягом жовтня проводять низку тематичних заходів. Адже саме поінформованість людей дозволяє суттєво зменшити загрозу небезпечних наслідків для здоров'я.
З 7 по 20 жовтня на Львівщині проходила акція «Дні профілактики патології шийки матки і молочної залози у жінок». Як Львівському порталу заступник генерального директора з хірургічної роботи Львівського онкологічного центру Олег Дуда, цьогоріч захід був спрямований більше на сільське населення. Адже там рак молочної залози виявляють частіше у занедбаній формі – це ІІІ та ІV стадія.
«У жінок в містах рак молочної залози у занедбаній формі ми виявляємо у 16-17%, а у сільського населення – у 24% . Це говорить про те, що у там люди є менш поінформовані. Тому цьогоріч під час акції до Всеукраїнського дня боротьби із раком грудної залози ми почали активно працювати в райцентрах Львівщини. Ми провели семінари із сімейними лікарями, пояснили, для чого потрібні скринінгові обстеження. Крім того, провели флешмоби із населенням, щоб вони зрозуміли, що не варто забувати про огляд», – додав Олег Дуда.
Також цьогоріч до Всеукраїнського дня боротьби із раком молочної залози медичний центр «Дельта Мед» за підтримки Благодійного Фонду «Гуманітарні ініціативи» Ігора Васюника організували безкоштовні консультації для жінок у найкращих лікарів Львова.
«Європейці давно зрозуміли, що профілактика набагато дешевша за лікування. Натомість в Україні ще поки формується культура піклування про власне здоров'я. Через це більшість звертається до лікаря, коли хвороба стає хронічною, чи загрожує життю. І це стосується не тільки раку, а й інших захворювань. До прикладу 48% смертей в України спричинені ішемічною хворобою серця. Цих смертей було би набагато менше, якби люди відвідували лікаря, не тільки, коли болить, а й регулярно, щоб запобігти хворобі. Тому наш фонд активно пропагує профілактичні обстеження, щоб сформувати звичку дбати за своє здоров'я. Сьогодні жінка відвідає мамолога, завтра піде до кардіолога, а пізніше пройде комплексне обстеження», – розповів львів'янин, засновник Благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи» Ігор Васюник.
Ігор Васюник
Так, у жовтні клініка «Дельта Мед» за підтримки Благодійного Фонду «Гуманітарні ініціативи» вже провела три дні безкоштовних консультацій. За цей час огляд у мамолога пройшли 58 жінок.
«Цього місяця проходить акція «Рожевий жовтень» – інформування населення про рак молочної залози. Як відомо, це одне із найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок у всьому світі. Саме тому жовтень ми присвятили жінкам. Мета таких консультацій – це санітарно-просвітні роботи та закріплення медичної культури щодо профілактичних регулярних оглядів. Під час так званого Дня відкритих дверей у нашій клініці жінки могли пройти огляд мамолога, під час якого вони отримали рекомендації від фахівця, а також дізнались про правила раннього виявлення раку молочних залоз і боротьби з ним», – зазначив головний лікар медичного центру «Дельта Мед» Аркадій Савченко.
«Цього місяця проходить акція «Рожевий жовтень» – інформування населення про рак молочної залози. Як відомо, це одне із найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок у всьому світі. Саме тому жовтень ми присвятили жінкам. Мета таких консультацій – це санітарно-просвітні роботи та закріплення медичної культури щодо профілактичних регулярних оглядів. Під час так званого Дня відкритих дверей у нашій клініці жінки могли пройти огляд мамолога, під час якого вони отримали рекомендації від фахівця, а також дізнались про правила раннього виявлення раку молочних залоз і боротьби з ним», – зазначив головний лікар медичного центру «Дельта Мед» Аркадій Савченко.
Крім цього сьогодні, 24 жовтня, у Львові о 18:30 год. у FESTrepublic у межах Всесвітнього місяця боротьби з раком грудної залози відбудеться рожева вечірка «В ніжності сила». Захід має на меті підтримати онкоодужуючих жінок та подарувати їм вечір позитивних емоцій, музики, танців та подарунків. Найголовніше у цій вечірці – донести суспільству всю важливість щорічного проходження УЗД або мамографії молочних залоз. Рожева вечірка «В ніжності сила» – це також можливість підтримати морально та фінансово Лілію Грицай, яка зараз проходить лікування раку молочної залози.
Також активно пропагує тему боротьби з раком і відома українська телеведуча Яніна Соколова, якій вдалося подолати страшну недугу. Онкологію вона перемогла за сім місяців. За цей час жінка пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапії. При цьому під час боротьби з хворобою телеведуча не покидала свою роботу.
Також активно пропагує тему боротьби з раком і відома українська телеведуча Яніна Соколова, якій вдалося подолати страшну недугу. Онкологію вона перемогла за сім місяців. За цей час жінка пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапії. При цьому під час боротьби з хворобою телеведуча не покидала свою роботу.
Яніна Соколова
Також активно пропагує тему боротьби з раком і відома українська телеведуча Яніна Соколова, якій вдалося подолати страшну недугу. Онкологію вона перемогла за сім місяців. За цей час жінка пережила 30 променевих терапій і 4 курси хіміотерапії. При цьому під час боротьби з хворобою телеведуча не покидала свою роботу.
Як розповідала Яніна Соколова, наступну частину свого життя хоче присвятити темі, «яка поглинула зсередини». Телеведуча «прагне допомогти українцям, хворим на рак, полегшити життя і бути… щасливими. Навіть у цей кепський період». Саме з цією метою Яніна з командою вирішили створити мультимедійний проект – «Я, Ніна». Він повинен змінити ставлення соціуму до онкохворих та хворих на рак до самих себе. Як зазначається на сайті проєкту «Я, Ніна», він не фінансується ніякими іншими джерелами, окрім добровільних пожертв. Долучитися до збору коштів можна тут.
Як розповідала Яніна Соколова, наступну частину свого життя хоче присвятити темі, «яка поглинула зсередини». Телеведуча «прагне допомогти українцям, хворим на рак, полегшити життя і бути… щасливими. Навіть у цей кепський період». Саме з цією метою Яніна з командою вирішили створити мультимедійний проект – «Я, Ніна». Він повинен змінити ставлення соціуму до онкохворих та хворих на рак до самих себе. Як зазначається на сайті проєкту «Я, Ніна», він не фінансується ніякими іншими джерелами, окрім добровільних пожертв. Долучитися до збору коштів можна тут.
Рак – не вирок, якщо вчасно виявити захворювання…
Рак грудей є однією з причин смертності серед жінок не лише в Україні, але й у цілому світі. Наразі ж медики не можуть точно відповісти, чому він виникає. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що у більшості випадків не вдається виявити причини хвороби. Однак як інформує Міністерство охорони здоров'я, існує перелік факторів ризику, які збільшують ймовірність виникнення раку грудей.
Рак грудей є однією з причин смертності серед жінок не лише в Україні, але й у цілому світі. Наразі ж медики не можуть точно відповісти, чому він виникає. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що у більшості випадків не вдається виявити причини хвороби. Однак як інформує Міністерство охорони здоров'я, існує перелік факторів ризику, які збільшують ймовірність виникнення раку грудей.
Однак пам'ятайте: наявність цих факторів не означає, що у вас обов'язково виникне рак грудей. Так само, як і їхня відсутність не гарантує захисту від хвороби.
Як розповів у коментарі Львівському порталу заступник генерального директора з хірургічної роботи Львівського онкологічного центру Олег Дуда, щороку на Львівщині в середньому рак молочної залози діагностують у 800 жінок, й понад 300 із них помирають.
«Минулого року було виявлено 891 хвору на рак грудей – це плюс 19% порівняно з попередніми роками. Що це означає? Це означає, що жінки почали частіше йти перевірятися. З тих 19% у 6,6% мешканок Львівщини виявили рак молочної залози на першій стадії», – пояснює він.
Фахівці наголошують на важливості обстеження, адже рак виліковний за умови його виявлення на I стадії – у 95% жінок, на II стадії хвороба виліковна у 80% пацієнток, на III стадії – у 50%. Саме тому медики наполегливо рекомендують раз на рік проходити обстеження у мамолога. А жінки від 45 років повинні кожні два роки здійснювати мамографічні обстеження. Також починаючи з 18 років усім жінкам радять раз на рік проходити в акушер-гінеколога.
Крім цього, мешканки Львівщини у віці від 45 до 70 років мають можливість пройти і безкоштовне скринінгове обстеження, яке дозволяє виявити рак на ранніх стадіях.
«Минулого року було виявлено 891 хвору на рак грудей – це плюс 19% порівняно з попередніми роками. Що це означає? Це означає, що жінки почали частіше йти перевірятися. З тих 19% у 6,6% мешканок Львівщини виявили рак молочної залози на першій стадії», – пояснює він.
Фахівці наголошують на важливості обстеження, адже рак виліковний за умови його виявлення на I стадії – у 95% жінок, на II стадії хвороба виліковна у 80% пацієнток, на III стадії – у 50%. Саме тому медики наполегливо рекомендують раз на рік проходити обстеження у мамолога. А жінки від 45 років повинні кожні два роки здійснювати мамографічні обстеження. Також починаючи з 18 років усім жінкам радять раз на рік проходити в акушер-гінеколога.
Крім цього, мешканки Львівщини у віці від 45 до 70 років мають можливість пройти і безкоштовне скринінгове обстеження, яке дозволяє виявити рак на ранніх стадіях.
«На скринінг приходять здорові жінки (у яких не проявляють клінічні симптоми раку грудей). Проходити скринінгове обстеження потрібно з 45-ти років, бо тоді грудна залоза стає такою, що її можна добре подивитися за допомогою мамографії. Звісно, якщо є будь-які підозри чи скарги з грудною залозою, то можна звернутися і раніше ніж у 45 років та провести ультразвукове обстеження», – зазначає Олег Дуда.
Олег Дуда
Найвищі показники захворюваності на рак молочної залози – серед жінок віком від 45 до 70 років. Хоча зараз уже з 30 років істотно частішають випадки захворювання. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на ІІІ–ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується.
«Ми розуміємо, що до причин раку ще не добралися. Відомим є і той факт, що онкологія грудної залози буде, адже це хвороба сучасного суспільства. Чим жінка стає більш сучасною, тим менше народжує дітей, менше годує грудьми, а більше ходить на роботу. Таким чином вона має ризик більше захворіти раком грудної залози. На Львівщині є скринінгові центри, щоб здорові жінки обстежилися, і якщо є рак грудей, то виявили його на найбільш ранніх стадіях», – розповів Львівському порталу заступник генерального директора з хірургічної роботи Львівського онкологічного центру.
«Ми розуміємо, що до причин раку ще не добралися. Відомим є і той факт, що онкологія грудної залози буде, адже це хвороба сучасного суспільства. Чим жінка стає більш сучасною, тим менше народжує дітей, менше годує грудьми, а більше ходить на роботу. Таким чином вона має ризик більше захворіти раком грудної залози. На Львівщині є скринінгові центри, щоб здорові жінки обстежилися, і якщо є рак грудей, то виявили його на найбільш ранніх стадіях», – розповів Львівському порталу заступник генерального директора з хірургічної роботи Львівського онкологічного центру.
До лікаря варто негайно бігти, якщо…
У більшості випадків зміни у грудях помічає сама жінка. Це безпосередньо і спонукає її йти до лікаря. Фахівці рекомендують жінкам не забувати проводити самообстеження грудей, починаючи з 20-річного віку. Проводити самоогляд молочної залози потрібно кожен місяць. Найкраще це робити на 6-12 день менструального циклу.
У більшості випадків зміни у грудях помічає сама жінка. Це безпосередньо і спонукає її йти до лікаря. Фахівці рекомендують жінкам не забувати проводити самообстеження грудей, починаючи з 20-річного віку. Проводити самоогляд молочної залози потрібно кожен місяць. Найкраще це робити на 6-12 день менструального циклу.
Терміново відвідати мамолога жінку повинні змусити такі зміни у грудній залозі: ущільнення або новоутворення у грудях, деформації форми чи контурів грудей, втягнення шкіри грудей, виділення із соска чи зміна його форми, збільшення підпахвових або надключичних лімфатичних вузлів.
Крім цього, медики наголошують: не забувайте про обстеження навіть тоді, коли жодні симптоми чи новоутворення відсутні!
Також жінкам варто попіклуватися і про профілактику раку молочної залози. Експерти зазначають, що захистити від раку грудей ретельний догляд за власним здоров'ям. Тож для профілактики раку грудної залози допоможуть такі прості правила:
- здорова дієта: стежте за своїм раціоном;
- фізичне навантаження: більше рухайтесь;
- контроль споживання алкоголю: не зловживайте спиртним;
- контроль ваги: уникайте переїдання, боріться з надмірною вагою та ожирінням.
Де мешканки Львівщини можуть пройти безкоштовні обстеження?
Львівська область є однією із не багатьох в Україні, яка може похвалитися безкоштовним скринінговим обстеженням жінок. Відтак медики закликають мешканок скористатися цією можливістю та прийти на огляд, аби вчасно попередити небезпечне захворювання.
На сьогодні в області працюють 7 скринінгових центрів, у яких жінки можуть пройти обстеження і виявити пухлину на дуже ранніх стадіях. Вони розташовані у Львові, Дрогобичі, Червонограді, Самборі, Стрию. Минулого року на Львівщині рак за допомогою скринінгових обстежень рак першої стадії виявили у 82 жінок. Запис на дослідження у такі центри може провести сімейний лікар та ваш акушер-гінеколог чи онколог.
«Виявлення раку грудної залози в Україні – приблизно 50-60 випадків на 100 тисяч населення. Якщо взяти такі держави як Бельгія чи Німеччина, то там є 80 випадків на 100 тисяч. Тобто у нас майже третина хворих ще не виявлена. Це погано, адже рак на початкових стадіях лікується легше. Тому Львівщина зараз має унікальну можливість – скринінгові центри. Якщо взяти Німеччину, то там 98 скринінгових центрів, а в Україні їх 7, і всі вони розташовані на Львівщині. Хочу відзначити, що з 1000 обстежених у нас, які не мають скарг, здоровими є 994. І лише у шістьох виявляємо рак грудної залози на І, ранній, стадії. Тому закликаю не боятися і проходити планові скринінгові обстеження», – розповідає Олег Дуда.
Львівська область є однією із не багатьох в Україні, яка може похвалитися безкоштовним скринінговим обстеженням жінок. Відтак медики закликають мешканок скористатися цією можливістю та прийти на огляд, аби вчасно попередити небезпечне захворювання.
На сьогодні в області працюють 7 скринінгових центрів, у яких жінки можуть пройти обстеження і виявити пухлину на дуже ранніх стадіях. Вони розташовані у Львові, Дрогобичі, Червонограді, Самборі, Стрию. Минулого року на Львівщині рак за допомогою скринінгових обстежень рак першої стадії виявили у 82 жінок. Запис на дослідження у такі центри може провести сімейний лікар та ваш акушер-гінеколог чи онколог.
«Виявлення раку грудної залози в Україні – приблизно 50-60 випадків на 100 тисяч населення. Якщо взяти такі держави як Бельгія чи Німеччина, то там є 80 випадків на 100 тисяч. Тобто у нас майже третина хворих ще не виявлена. Це погано, адже рак на початкових стадіях лікується легше. Тому Львівщина зараз має унікальну можливість – скринінгові центри. Якщо взяти Німеччину, то там 98 скринінгових центрів, а в Україні їх 7, і всі вони розташовані на Львівщині. Хочу відзначити, що з 1000 обстежених у нас, які не мають скарг, здоровими є 994. І лише у шістьох виявляємо рак грудної залози на І, ранній, стадії. Тому закликаю не боятися і проходити планові скринінгові обстеження», – розповідає Олег Дуда.
Безкоштовне скринінгове обстеження на Львівщині можна пройти у:
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Львів (обласний), вул. Ак. Сергія Єфремова, 59.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Львів (міський), Комунальна 5-а міська клінічна поліклініка, вул. Виговського, 32.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Дрогобич, Дрогобицька міська лікарня № 3, вул. Трускавецька, 67.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Самбір, Самбірська центральна районна лікарня вул. Коперника, 14.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Стрий, Стрийський пологовий будинок вул. Косака, 9.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Стрий, Стрийська міська центральна лікарня вул. Т. Шевченка, 59.
- Міжрайонному скринінговому центрі у м. Червоноград, Червоноградська центральна міська лікарня вул. Івасюка, 2.
Автор, верстка: Вероніка Рой
Фото: Львівський портал, Оксана Цебрівська, Центр громадського здоров'я, соціальні мережі