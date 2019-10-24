«Не бійтеся обстежувати, бійтеся, що можете звернутися до лікарів запізно»



Чи знали ви, що кожного дня на Львівщині від раку молочної залози помирає одна жінка, а в Україні –щогодини? За інформацією Центру громадського здоров'я, минулого року через рак грудей у нашій країні померли 5 823 людини, з них 5 774 жінок та 49 чоловіків. А це означає, що кожного тижня близько 110 українців помирають від онкології молочної залози.



Для багатьох діагноз «рак» звучить як смертельний вирок, який неможливо побороти. Однак це далеко не так, адже в Україні існує чимало позитивних історій, які показують, що рак – переможний. Ось до прикладу, львів'янка, координаторка проєктів львівської онкоспільноти «Живи зараз» Оксана Цебрівська довела, що рак – це не вирок. Вона поділилася історією боротьби із онкологією молочної залози, аби жінки не забували про обстеження та пам'ятали, що цю недугу можна здолати.



«У лютому 2018 року я отримала завдання розробити серію буклетів про комплексні обстеження чоловіків, жінок, дітей. Переглянувши список, я обрала буклет «Поговоримо про здоров'я грудних залоз. Все, що повинна знати жінка». Згодом я і сама задумалася, коли востаннє робила УЗД молочних залоз. І вирішила записатися до лікаря на огляд. Після того, як я пройшла обстеження, зателефонував мій лікар-мамолог і сказав: «Маю для вас дві новини, і одна з них погана. У вас злоякісна пухлина». Потім прозвучала фраза: «Але є й добра новина. У вас найкраща пухлина за всіма показниками і вона дуже маленька. Якщо ви швидко почнете лікування, то це дасть змогу одужати у 95%. Потрібно зробити операцію і пройти подальші етапи лікування», – ділиться історією Оксана Цебрівська.



